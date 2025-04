Share

Il leggendario deejay Bob Sinclar torna sulla scena dance con “Cruel Summer (again)”, una cover del classico dei mitici anni 80 e grande successo delle Bananarama. Il nuovo singolo sarà in radio e disponibile negli store e piattaforme digitali dall’11 aprile. Pubblicato da Time Records, sarà inoltre accompagnato da un lyric video.

L’intramontabile hit del trio britannico splende così di nuova luce grazie al tocco del geniale produttore. Un remix in versione house moderna e solare con un leggero tocco retrò, dal ritmo accattivante e groove irresistibile, che farà scatenare sia i nostalgici che le nuove generazioni. Sinclar è un vulcano di energia e continua, inarrestabile, la sua ‘mission’: far ballare e divertire in modo sano e positivo. E la sua nuova versione dell’iconico successo degli anni ottanta si appresta a diventare la hit dell’estate 2025!

Bob Sinclar è il deejay e produttore francese più famoso al mondo, tra i più longevi e blasonati della scena dance internazionale, apprezzato e richiesto in tutti i Club del mondo. Amatissimo in Italia, vanta una carriera quasi trentennale costellata da hit mondiali e centinaia di dischi di platino e oro. Grande conoscitore della musica di tutti i tipi, ha visitato i più svariati generi e collaborato con i più grandi artisti e colleghi del panorama internazionale. Il suo canale ufficiale YouTube è seguitissimo. Ha pubblicato nove album e un’infinità di brani che sono entrati a far parte della storia della musica dance mondiale. Tra questi “I believe”, “World, Hold On”, “Love Generation”, “Til the sun rise up”, “Someone who needs me”, “Cinderella”, “Far l’amore” con Raffaella Carrà, “Electrico Romantico” con Robbie Williams, “I’m on my way”, “We could be dancing”, “DNA”, “Borderline”, “Never knew love like this before” e il recente rifacimento di “Ti sento” dei Matia Bazar.

Sinclar è anche un’icona fashion. Dotato di un fisico scolpito, ha fatto da modello e ha prestato la sua immagine come testimonial di marchi famosi in tutto il mondo. Amante dell’arte in tutte le sue espressioni, colleziona quadri di arte moderna e oggetti pop. Appassionato giocatore di tennis, ha girato un video sul campo del “Roland Garros” durante gli Open di Francia.

