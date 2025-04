Cecchy annuncia “Sang Not Slime” feat. Frezza e VGL

Dopo la collaborazione con Rasty Kilo in “AFFILIATI”, Cecchy torna sulla scena e annuncia “Sang Not Slime” feat. Frezza e VGL (Warner Music Italy), in uscita venerdì 11 aprile su tutte le piattaforme digitali.

Con questo singolo Cecchy ha voluto accanto a lui due nuovi protagonisti della scena rap: Frezza, uno dei nomi più chiacchierati della nuova scuola napoletana, e VGL, giovane talento che sta rapidamente conquistando l’attenzione degli appassionati del genere.

Già nel titolo, “Sang Not Slime” porta con sé una fusione tra slang americano e napoletano che racconta subito da dove vengono gli artisti e chi sono. Un messaggio forte, che parla di radici, identità e appartenenza.



Cecchy, Frezza e VGL, si confermano come voci di una nuova generazione pronta a fare la differenza nel panorama musicale italiano: pur essendo radicati nella scena rap partenopea, i tre artisti riescono a infondere nel loro stile influenze americane, e “Sang Not Slime” ne è la conferma.

Cecchy ha concluso il suo 2024 pubblicando, a dicembre, il singolo “AFFILIATI” (https://wmi.lnk.to/antiproiettile; Warner Music Italy), in collaborazione con Rasty Kilo, preceduto da “ANTIPROIETTILE” (https://wmi.lnk.to/antiproiettile; Warner Music Italy), che incarna un forte senso di resilienza, raccontando di come non si temono più la perdita e il dolore, quando la vita ti mette davanti ostacoli. Nonostante questa corazza, il rapper non nasconde di portare comunque dentro di sé delle ferite emotive profonde che faticano a rimarginarsi.

Cecchy non lascia spazio a compromessi e racconta senza mezzi termini la verità di un quartiere che vive tra luci e ombre, tra difficoltà e aspirazioni. A giugno, con “STILL IN NAPL (EST) – PACK” (https://wmi.lnk.to/stillinnapl; Warner Music Italy), ha regalato una vera e propria fotografia del suo mondo, confermando il suo impegno a portare alla luce storie autentiche, speranze e lotte che chiedono ogni giorno di essere ascoltate.

Cecchy, giovane artista napoletano, classe 2001, nasce e cresce a Ponticelli, un quartiere nella periferia est di Napoli. Inizia la sua carriera principalmente come produttore e compositore, ma la necessità di raccontare le esperienze significative che hanno segnato il suo percorso di vita lo spinge a evolversi nel campo della scrittura e dal 2021 a mettersi in gioco come rapper. Grazie alla sua capacità creativa, riesce ad affiancare al meglio i suoi produttori durante la creazione e la stesura dei propri brani, che lo rappresentano al 100%.

