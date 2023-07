Al Via il Bilboa Vertical Summer Tour 2023

Share

Al via l’undicesima edizione del Vertical Summer Tour, l’evento itinerante più atteso sulle spiagge italiane. Si parte da Bibione (VE) il 22-23 luglio (Beach Village, Via Regolo Est), con la novità di Bilboa come “title partner” all’insegna dei veri solari all’italiana: Bilboa è il profumo dell’estate per eccellenza, la sensazione di estate addosso, un brand storico per gli italiani ed emblema di vacanza, un marchio che affonda le proprie radici negli anni ’90 ma che sa sempre rinnovare il proprio valore e che torna prepotentemente in comunicazione nel 2023.

Bilboa aspetta tutti i villeggianti nell’area Bilboa all’interno della spiaggia, con il fantastico gioco del cruciverbone, la possibilità di provare e acquistare i propri prodotti e infine tante attività powered by Bilboa.

“Vertical” è il frutto di una felice intuizione di Event’s Way, agenzia di marketing ed eventi torinese che ha confezionato anche 14 edizioni “invernali” che, unite alla prima Urban, porta a 26 il numero finale. Anche quest’anno il Vertical Summer Tour porterà divertimento, animazione, musica ed attrazioni sulle più belle spiagge d’Italia.

Il format del Tour si conferma quello del Maxi Village, un villaggio itinerante che propone attività dalla mattina alla sera e per tutto il week end, su una superficie di 2.000 mq sulla spiaggia, con ingresso libero e gratuito.

Il Tour offrirà a tutti la possibilità di praticare sport sulla spiaggia (e in acqua) ma anche di rilassarsi tra i vari stand, sentire musica e divertirsi vivendo le tantissime esperienze ed attrazioni presenti, accompagnati dal sound estivo di Radio Deejay.

Il programma della giornata si snoda a partire dalla mattina (10-13), con un approccio più “soft” che comprende risveglio muscolare (a cura di Ricola) e acquagym (a cura dia cura di Infasil, il brand partner del Tour che da oltre 40 anni si prende cura dell’igiene quotidiana di tutta la famiglia) per poi “scaldarsi” con le tantissime attività proposte sul palco centrale, vero cuore delle attività di animazione (come in un vero villaggio turistico!), con giochi a premi (messi a disposizione dai partner), lezioni di ballo e molto altro.

Anche quest’estate Infasil sarà protagonista dell’estate con l’area Infasil Freshgame! L’attività, realizzata in collaborazione con Nintendo, permetterà ai visitatori del Bilboa Vertical Tour di sfidarsi sui principali titoli Nintendo Switch. La mattina il programma prevede avvincenti sfide a Ring Fit Adventure, mentre il pomeriggio l’area Infasil Freshgame segue il palinsesto dall’attitudine sportiva del Villaggio e propone grandi sfide con Nintendo Switch Sports: dal calcio alla pallavolo, dal golf al bowling, tutti potranno trovare la disciplina adatta a sé e sfidare i propri amici… perché all’Infasil Freshgame corner più giochi, più sudi, più sai di fresco!

Il pomeriggio (15-19) mette quindi il turbo con tutti i tornei sportivi, conservando tuttavia tantissime attività adatte ad ogni target e generazione.

Non poteva quindi mancare il Beach Tennis, a cura di Bilboa, così come il Beach Volley, griffato Tequila Jose Cuervo (Gruppo Montenegro).

E poi il Calciobalilla con la Ricola Table Soccer Cup, magari gustando una rivitalizzante caramella o sorseggiando una tisana fredda Ricola, anche qui disponibile gratis per tutti.

Ecco poi la flotta di SUP gonfiabili forniti da Tahe (Stand Up Paddle, la disciplina – ormai popolarissima negli stabilimenti balneari – che si pratica pagaiando in posizione eretta su una tavola) con un istruttore dedicato che permetterà a tutti di impararne i rudimenti. Per i più “esperti”, c’è la Polaroid Eyewear SUP Race, una simpatica challenge aperta alle persone dai 16 anni in su (con divisione in 3 categorie: uomini, donne, under) che le vedrà confrontarsi in una gara dalla spiaggia alla vicina boa (e ritorno), con premiazione finale alla sera. In questa edizione Tahe farà provare ai villeggianti anche i propri kayak, per praticare sport e vivere il mare come su un’imbarcazione.

Polaroid Eyewear, azienda pionieristica leader nell’eyecare, che deve il suo nome all’invenzione delle lenti polarizzate, sarà presente con uno stand dove adulti e bambini potranno provare molte attività per stimolare la propria fantasia e abilità competitive. I più piccoli potranno mettere alla prova la propria creatività realizzando delle bellissime girandole colorate a tema Polaroid. I più grandicelli avranno invece la possibilità di scattarsi foto divertenti davanti al photobooth di Polaroid utilizzando vari materiali da scena, perfetti per un’estate piena di colori. Gli adulti, infine, si potranno cimentare in sfide a “Forza Quattro”, uno dei giochi più famosi ed apprezzati di sempre.

Tutti, grandi e piccini, potranno provare in anteprima la linea di occhiali da sole Polaroid nelle sue fantastiche declinazioni Essential (gli occhiali easy-to-wear, pratici e confortevoli), Cool (i modelli dalle forme più trendy personalizzati da dettagli colorati), Active Sport (la linea di ispirazione sportiva) e Kids (le forme per i più piccoli, in tantissimi colori).

Tra i nuovi partner del Summer Tour, Poste Italiane, la più grande piattaforma integrata e omnicanale di servizi in Italia, attiva nei settori logistica, corrispondenza e pacchi, nei servizi finanziari e assicurativi, nei sistemi di pagamento, nella telefonia e nel mercato dell’energia. Con oltre 160 anni di storia, circa 120.000 dipendenti e 12.800 uffici postali, 579 miliardi di euro di Attività Finanziarie Investite e 35 milioni di clienti, il Gruppo rappresenta una realtà unica per dimensioni, riconoscibilità, capillarità e fiducia da parte della clientela. L’azienda è leader nel settore assicurativo attraverso la controllata Poste Vita, con una raccolta lorda premi di circa 17,6 miliardi di euro nel 2022.

Mobility partner del Summer Tour è Spoticar: “Abbiamo deciso di far parte del Tour così coinvolgente per far conoscere il brand Spoticar ed essere più vicino ai nostri clienti. Sappiamo bene che, orientarsi e decidersi tra milioni di auto usate non è sempre facile, e con Spoticar, brand globale del gruppo Stellantis per il second hand, abbiamo un compito preciso: accompagnare il cliente nella scelta della vettura più adatta per ogni singola esigenza, anche elettrica o ibrida, sia privata che professionale. – sottolinea Roberto Pastore, Marketing Manager Spoticar in Italia”.

Tequila Jose Cuervo accompagnerà con il suo cocktail Cuervo Paloma le tappe del Vertical Summer Tour, con un vero e proprio chiringuito sulla spiaggia dotato di area relax e solarium, con ombrelloni di paglia e tutta l’ombra che serve per ristorarsi. La mattina l’animazione prevede un gioco a tema Paloma, dal pomeriggio sarà anche possibile degustare il prodotto grazie alla presenza di barman professionisti che ingaggeranno il pubblico invitandolo ad emulare i cocktail da loro proposti. In tutte le tappe il Vertical Summer Tour ospiterà le Paloma Night, pazzesche serate di intrattenimento e divertimento con la musica dei talent della radio insieme con i DJ resident locali (in collaborazione con discoteche e bar della zona), 3 ore in spiaggia con una megastruttura dedicata e tantissimi gadget e regali per tutti, ma soprattutto tanti cocktail Paloma da degustare in compagnia degli amici.

Nel corso di tutte le tappe, come da tradizione, Vertical Summer Tour propone le ospitate dei talent di Radio Deejay, media partner dell’evento, con tantissimi ospiti in calendario: Fargetta, Rudy Zerbi, Chicco Giuliani, Shorty, I Vitiello’s, Andrea & Michele, Michele “Wad” Caporosso…

E proprio con Vitiello’s si parte, a Bibione, il 22 luglio a partire e dalle 19 col DJ Set e il giorno dopo dalle 16 con l’animazione sul palco. I Vitiello sono un duo estremamente creativo, spaziando dal giornalismo allo speakeraggio: hanno recitato, prestato la voce a spot e canzoni, sono autori e dj.

Paola e Chiara, cantautrici e musiciste e icone della musica delle estati italiane come Bilboa, saranno ospiti d’eccezione il 2 agosto a Cattolica con una performance sul palco del Bilboa Vertical Summer Tour.

Infine, non possiamo non menzionare Acqua Valmora, technical partner.

“Siamo davvero eccitati per questa edizione del Vertical Summer che sta per partire – dichiara Flavio Gallarato, patron e organizzatore dell’evento e CEO di Event’s Way. – Da mesi lavoriamo per rendere memorabile l’estate dei turisti che ci verranno a trovare e parteciperanno alle nostre attività. Quest’anno poi saremo ancora più green: il Vertical vuole sempre di più essere sostenibile e quindi abbiamo modificato varie parti del villaggio con cabine in legno che richiamano l’estate italiana che tutto il mondo riconosce. Abbiamo eliminato la plastica e faremo della raccolta differenziata un nostro “must”. Ogni anno che passa il nostro è sempre più il vero e unico tour dell’estate!”.

Vertical Tour vive anche su una fantastica App che contiene tutte le informazioni aggiornate sul calendario e le attività in corso, con la possibilità di scattare foto per successiva condivisione e soprattutto rappresenta il punto di accesso privilegiato al grande concorso (17 luglio – 20 agosto) con i premi messi in palio ogni giorno dai partner, come il telo mare Vertical, il cappellino di Radio Deejay, un paio di occhiali da sole Polaroid e un paio di cuffie Bluetooth Bilboa. Con l’estrazione finale invece si potrà vincere un SUP Tahe, una coppia di sdraio Bilboa e una macchina fotografica Radio Deejay.

Vertical Tour si conferma sempre più social, con una presenza e una copertura costante su Instagram, Facebook e Tik Tok.

Comunicato Stampa