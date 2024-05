“7:1” (47Milano)” il nuovo EP di Rico Rua

Share

Nel singolo “ASTRI NASCENTI” ci ha parlato del rapporto di amore e odio con la periferia: una rampa di lancio e allo stesso tempo un grosso peso per chiunque provi a cambiare la propria vita.

Rico Rua annuncia l’uscita del suo primo EP “7:1” (47Milano), in uscita venerdì 24 maggio. Ad anticipare l’EP, il singolo “TAGLI:CICATRICI” fuori ovunque venerdì 17 maggio, già attivo il pre-save al seguente link: https://orcd.co/tagli_cicatrici

Lo spirito di ricerca e scoperta dell’EP “7:1”, in cui Rico Rua esamina il proprio vissuto e descrive ricordi, concetti e situazioni, permea anche il singolo “TAGLI:CICATRICI”, che esplora il tema delle cicatrici emotive e fisiche che accompagnano il cammino verso l’età adulta. Con barre taglienti, il brano affronta il senso di perdita e il desiderio di ribellarsi alle convenzioni imposte dalla società.

“TAGLI:CICATRICI rappresenta la mia crescita personale. Dopo anni trascorsi nelle piazze di Pero, mi trovo a fare i conti con lo scorrere del tempo. Così come i tagli diventano cicatrici, le esperienze diventano ricordi e le amicizie diventano semplici conoscenze. – commenta l’artista – Il brano è diviso in due parti: nella prima affronto malinconicamente il tema dell’allontanamento da molti luoghi e persone care (Tagli). Nella seconda parte invece il beat si evolve in un banger su cui forte delle mie esperienze passate, mi dichiaro pronto ad affrontare ogni difficoltà (Cicatrici)”.

Interamente prodotto dal collettivo 47Milano, in “7:1” mette in evidenza la versatilità dell’artista, che si destreggia su sette produzioni diverse stilisticamente, ma strettamente legate dalla voglia esplosiva di sperimentare sonorità differenti. Nell’EP Rico ripercorre i momenti chiave della sua vita: un viaggio di autodistruzione e rinascita, in cui si confronta con i demoni interiori e cerca la sua verità attraverso la musica e le parole. Un progetto che trae linfa vitale da opere come “The Twins” di Kim Noble alias Bonny e da personaggi come “Shinobu Sensui”, il villain con sette personalità del manga Yu Degli Spettri.

Di seguito la tracklist di “7:1”:

TAGLI:CICATRICI (INTRO)

ASTRI NASCENTI

NON C’È PROBLEMA FEAT. TOME

BABYDOLL

PRODUCI:CONSUMA

HUSTLIN’

COMFORT ZONE FEAT. CROMO

Rico Rua, pseudonimo di Riccardo Comparelli, è un rapper classe 1997 attivo dal 2015 nella provincia nord e nell’hinterland milanese. Dopo diversi progetti indipendenti, dal 2018 collabora con il collettivo 47Milano che ne cura la produzione di tutti i brani. Insieme contano diversi singoli e un mixtape. Nel 2021 firma con Island Records con cui pubblica Luci, il suo primo singolo in major seguito da Realness, Switch, Andiamo Via, Fingono, Off e Dovevaicosafai. Grazie alla sua esperienza e al suo grande impegno nell’esibirsi live, riesce a farsi notare e calcare palchi importanti come quello del Praja di Gallipoli durante il Sottosoprafest, quello del Ride e dell’Apollo Club di Milano per l’Urban Class Festival.

Comunicato Stampa: HELP PR & MEDIA RELATIONS