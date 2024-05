“Marenero” il nuovo singolo di Mediterraneo

Share

La sensazione di libertà che si prova quando il peggio è oramai passato: Marenero è il nuovo singolo di MEDITERRANEO – al secolo Alessandro Casali – il cantautore dalla penna raffinata e dal suono elegante, in grado di unire cantautorato e ricercatezza stilistica. Il brano, prodotto insieme a Michelangelo, è già disponibile in pre-save e fuori per Zefiro con Island Records / Universal Music Italia dal 17 maggio su tutte le piattaforme e in radio.

Dopo l’uscita del singolo Italia, sono online su YouTube le live session girate in riva al mare, a Lerici, di Che c’aggia fa, Donna e Te l’ho detto, un vero manifesto della personalità artistica di Mediterraneo in cui convivono in armonia un caleidoscopio di sonorità che lo rendono già riconoscibile, dal cantautorato, alle influenze r&b fino a quelle indie rock.

Un tappeto sonoro tra funky e pop e un ritornello che trasporta nel mondo della synthwave anni Ottanta: Marenero è il racconto di una ritrovata libertà e della consapevolezza che anche i momenti difficili vanno accolti con la giusta leggerezza.

Mediterraneo, al secolo Alessandro Casali, è un cantautore classe 1992. Dopo aver autoprodotto l’ep Sicilian tape (2021) e il suo primo album Hotel Miramare (2022), da aprile 2024 è in licenza con Island Records dando inizio a un percorso di maturità musicale che lo vede affiancato dalla band sia in studio che sul palco. Il suo brano Italia è fuori dal 19 aprile per Zefiro, il progetto nato all’interno di PDU da una collaborazione tra Axel Pani e lo stesso

Mediterraneo, con Island Records / Universal Music Italia. Su YouTube sono disponibili le live session di Che c’aggia fa, Donna, Te l’ho detto, girate in riva al mare a Lerici. Il 17 maggio esce il singolo Marenero.

