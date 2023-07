Fuori oggi il nuovo singolo dei Meduza

Share

Dopo aver scalato le classifiche globali con più di 20 miliardi di stream totali, collezionando oltre 160 dischi di Platino e Diamante, il trio di producer italiani più famoso al mondo – composto da Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio – torna a farci ballare: Phone Ft. Sam Tompkins & Em Beihold è il nuovo singolo dei Meduza, disponibile da oggi,venerdì 7 luglio, in radio e su tutte le piattaforme digitali accompagnato dal visualiser su YouTube.

Il gruppo dei record di musica house made in Italy – che ha saputo imporsi sulla scena internazionale in maniera estremamente rapida con hit del calibro di Lose Control, Piece Of Your Heart, Paradise, Tell It To My Heart feat. Hozier e Bad Memories x James Carter ft. Elley Duhé & FAST BOY – si conferma essere con Phone uno dei più innovativi e all’avanguardia del panorama musicale mondiale: con le voci avvolgenti di Sam Tompkins e Em Beihold, la produzione dei Meduza mette in campo sonorità nuove e un beat travolgente che coinvolge al primo ascolto.

I Meduza – resident a Ibiza e a Las Vegas – sono impegnati in un grandissimo tour globale che procede a colpi di sold-out alla conquista dei migliori dancefloor mondiali. Sabato 7 ottobre faranno tappa al Fabrique di Milano con Odizzea, un nuovo speciale live visual suonato completamente dal vivo.

