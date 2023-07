Irene Grandi nella “sua” Firenze

Share

Dopo l’uscita del vinile “Io in blues Live” e il grande successo della sua presentazione al Music Day di Roma, Irene Grandi prosegue senza sosta il tour nazionale di “Io in blues”.

Immancabile la tappa nella “sua” Firenze. Irene Grandi sarà in concerto mercoledì 12 luglio al Teatro Romano di Fiesole, nell’ambito dell’Estate Fiesolana.

I biglietti – posti numerati 34,50 e 23 euro – sono disponibili sul sito ufficiale www.estatefiesolana.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita – tel. 055.210804).

Con “Io in Blues” Irene Grandi è tornata al suo primo amore, quando si esibiva nei piccoli club, interpretando i grandi successi del blues e del soul dagli anni sessanta in poi, con omaggi a miti assoluti della musica cui oggi sono affiancate anche alcune riletture dei brani più famosi della sua carriera. Dal vivo, Irene Grandi presenta anche “E poi”, suo personale omaggio alla grande Mina, rilettura del famoso brano del 1973, uscito con un video di animazione curato da Grègori Dessi.

“Io in Blues” è l’atto d’amore di una delle più importanti cantanti italiane ad alcuni dei più carismatici artisti internazionali e italiani che hanno reso, direttamente o indirettamente, immortale un genere che è alla base di tutta la musica moderna che conosciamo; lo troviamo nel soul e nel rap, nel jazz e nel rock, nel funk, ovunque. Il Blues è una madre che tutti accoglie e tutti ama, indistintamente.

Etichette come la Stax, la Alligator e altre ancora, hanno prodotto un’autentica rivoluzione, in un periodo nel quale la segregazione sociale, e dunque culturale, era la regola.

“Io in Blues” è anche un tributo appassionato alle radici di Irene, alla sua formazione musicale e alle prime esperienze sul palco, nelle quali ha ottenuto un imprinting che ha poi sviluppato in uno stile personale e riconoscibile.

Dunque un concerto, un viaggio, fatto di brani che attraversano un arco temporale che va dagli anni ’60 fino ai ’90, canzoni che sono blues nell’anima e nell’ispirazione: Etta James, Otis Redding, Willie Dixon, Tracy Chapman, Sade, ma anche Pino Daniele, Lucio Battisti, Mina, e alcuni brani di Irene, riarrangiati in chiave rock-blues.

Irene Grandi è un’artista che ha sempre cercato di cambiare pelle, per mettersi in gioco, per sperimentare. Lo dimostrano le sue collaborazioni più diverse, che sono andate dai grandi standard italiani e internazionali riletti in chiave jazz con Stefano Bollani alla videoarte dei Pastis, dal pop della sua splendida carriera solista all’opera rock come protagonista di The Witches Seed, composta da Stewart Copeland.

Sul palco di Fiesole, Irene sarà affiancata da Max Frignani alla chitarra, Piero Spitilli al basso, Fabrizio Morganti alla batteria, Pippo Guarnera all’Hammond.

Estate Fiesolana 2023 è organizzata da Prg e Music Pool unitamente al Comune di Fiesole. Con il contributo di Comune di Fiesole, Fondazione CR Firenze, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Ministero della Cultura. In collaborazione con Autolinee Toscane. Sponsor Dorin, Bibi Graetz, Chianti Banca, Unicoop Firenze e Sammontana.

Biglietti

Primo settore 34,50

Secondo settore 23 euro



Prevendite spettacoli Estate Fiesolana 2023

Online su www.estatefiesolana.it

Nei punti vendita del circuito regionale Box Office www.boxofficetoscana.it/punti-vendita

Presso la biglietteria del Teatro Romano di Fiesole: via Portigiani, 1 – Fiesole – tel. 055.5961293 aperta da lunedì a sabato ore 9.00/18.30 e dalle 19,45 la sera di spettacolo.



Info spettacoli Estate Fiesolana

Teatro Romano di Fiesole – Largo Fernando Farulli – Fiesole (Firenze)

Tel 055.5961293 – info@prgfirenze.it – www.estatefiesolana.it

Portatori di Handicap

I portatori di handicap possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l’evento ed entrare con un accompagnatore gratuito. I biglietti sono reperibili esclusivamente attraverso i punti vendita del Circuito Box Office Toscana. Si sconsiglia fortemente l’acquisto di un biglietto generico.



Sconti e riduzioni

Biglietti ridotti per i residenti di Fiesole acquistabili esclusivamente alla biglietteria del Teatro, presentando un documento di identità che attesti la residenza.

I bambini sotto i 4 anni di età entrano gratuitamente accompagnati da un adulto, in numero di un bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto ad occupare un posto a sedere.

Comunicato Stampa: Prg Firenze