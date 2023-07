Versiliadanza in scena a Lucca

Share

Debutta sabato 15 luglio alle 21.30 presso il Teatro grande – La Versiliana di Marina di Pietrasanta, Lucca (viale Morin 16), “Prochain arrêt”, una coproduzione Versiliadanza e Fondazione La Versiliana. In scena nove artisti e artiste over 45 che si raccontano attraverso la danza, il teatro, la letteratura, il canto, la musica e la poesia, in un viaggio tra memorie, presenze ed eventi che li hanno accompagnati nella loro “vita d’artista”. Stefano Agostini, Sonia Bertin, Michela Caccavale, Luisa Guicciardini, Ilaria Landi, Francesca Malacarne, Alessandro Pucci, Raffaele Sicignano, Angela Torriani Evangelisti sono i protagonisti dello spettacolo oltre che curatori della sua realizzazione e interpretazione, con Franco Di Francescantonio e Gianluigi Tosto che prestano la voce alle parole di Giorgio Caproni, Piero Ciampi, José Saramago, Antonio Tabucchi e Leonardo Da Vinci. Le musiche sono affidate ai flauti di Stefano Agostini, a citazioni da “Recitar Canzoni” e “Vox Aquae” con le chitarre di Marco Gammanossi, al basso e al violino Nino Marini e alle percussioni di Giovanni Canale e Giacomo Riggi, Händel e Vivaldi, Bosso e Buffetti, Conte e Gluck. A completare la performance immagini che interagiscono con i movimenti degli artisti e delle artiste, creando un’atmosfera surrealista anni Trenta.Il lavorosi inserisce nel cartellone di eventi della 44esima edizione del festival La Versiliana ed è possibile grazie al sostegno di MIC – Direzione Spettacolo dal Vivo, Regione Toscana, Comune di Firenze (info e biglietti 0584265757, www.versilianafestival.it , www.ticketone.it).

Una stazione deserta, un vagone, ovunque sedie tutte diverse come le storie di chi le attraversa: chi sale e chi scende, chi viaggia per caso verso una destinazione, chi scappa e chi ritorna, chi guarda e chi scopre, chi sogna per non vedere, chi ascolta, chi canta. C’è un mondo fatto di storie e di trame, di vita e di perdite, di assenze e di presenze. “Quello di sabato è per Versiliadanza un momento speciale” racconta Angela Torriani Evangelisti, fondatrice di Versiliadanza “perché è proprio in seno al festival La Versiliana che trent’anni fa è nata la compagnia. Abbiamo iniziato qui il nostro percorso e sono felice di tornare, grazie all’invito di Massimo Martini, con una coproduzione che ha visto la collaborazione di tante professionalità e che non sarebbe stata possibile senza il loro essenziale contributo. “Prochain arrêt” nasce come creazione sinergica tra gli artisti e le artiste che sono in scena che, attraverso i loro corpi e le loro testimonianze, dedicano un momento di gratitudine agli anni trascorsi e alle figure che li hanno attraversati”.

Fondata nel 1993, Versiliadanza dal 2012 risiede stabilmente al Teatro Cantiere Florida e riunisce al suo interno personalità artistiche per attuare la diffusione dell’arte coreutica attraverso la produzione di spettacoli, la ricerca coreografica con stili e su campi differenti, l’organizzazione di eventi legati alla danza e all’arte contemporanea. Negli anni la Compagnia ha ospitato e collaborato con artisti di fama mondiale quali Antonio Tabucchi, Susanne Linke, Urs Dietrich, Bob Wilson, Luciana Savignano, Paco Decina, Igor Mitoraj e strutture come il festival La Versiliana, l’Istituto Internazionale Andrej Tarkovskij, Fabbrica Europa, Rencontres Chorégraphiques Internationales de Bagnolet Seine Saint Denis, Small Theatre/NCA e Ambasciata d’Italia a Yerevan (Armenia). Nella proposta della compagnia trovano spazio performance inclusive, realizzate da artisti con disabilità e non, che lavorano insieme all’interno di un processo formativo e creativo multidisciplinare teso allo sviluppo di un linguaggio artistico altamente fruibile. Gli obiettivi principali sono la formazione, l’audience development e la mobilità internazionale degli artisti e delle organizzazioni, intenti che vengono perseguiti attraverso workshop, laboratori internazionali, residenze creative e spettacoli.

