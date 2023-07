Orchestra da Camera Fiorentina omaggia Michael Jackson

Share

Il Re del Pop ci ha lasciati nel 2009, ma la sua musica continua ad aleggiare in radio, in rete e nel cuore di milioni di fans. “Symphonic Tribute to Michael Jackson” è l’omaggio in versione sinfonica che l’Orchestra da Camera Fiorentina porge all’indimenticato cantautore, ballerino e produttore discografico, domenica 16 luglio sulla terrazza del Forte di Belvedere, a Firenze. Pianista solista e concertatore Fernando Díaz, a cui si devono anche gli arrangiamenti orchestrali.

Sarà l’occasione per ascoltare, in una veste inedita, successi come “Billie Jean”, “Thriller”, “The Way You Make Me Feel” e “Bad”. E ancora, “Man In The Mirror”, “I Want You Back”, “Heal The World”, “Earth Song”, “Smooth Criminal” e altri brani dal ricchissimo repertorio di Michael Jackson.

Nuova produzione dell’Orchestra da Camera Fiorentina, “Symphonic Tribute to Michael Jackson” esalta lo stile, inconfondibile, di un artista che ha influenzato generazioni di musicisti. Uno sconfinamento nell’extra-colto che ha conquistato anche gli appassionati di classica, e a cui si sono dedicate blasonate compagini come la London Symphony Orchestra e la Royal Philharmonic Orchestra.

Fernando Díaz è pianista, compositore e arrangiatore. Si è laureato in pianoforte all’Università di Colima e al Conservatorio Santa Cecilia di Roma: alterna sapientemente classica, jazz e musica popolare. Una versatilità che lo sta imponendo in contesti diversi.

Biglietti 15/20 euro. Prevendite online sul sito ufficiale www.orchestradacamerafiorentina.it, su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Biglietti disponibili anche presso Opera Your Preview – via Por Santa Maria 13, Firenze – tutti giorni dalle ore 10 alle 18. Riduzioni per studenti, over 65 e soci Unicoop Firenze.

La 43esima stagione dell’Orchestra da Camera Fiorentina è realizzata con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze e – in art bonus – Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo. Con il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze. Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra, tel. 055.783374 – 333 7883225 anche via whatsapp.

Programma

The Way You Make Me Feel

Don’t Stop ‘Til You Get Enough

Bad

Human Nature

Heal The World

Earth Song

Smooth Criminal

Billie Jean

Thriller

Man In The Mirror

I Want You Back