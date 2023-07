Masamasa un vortice di sonorità vintage

Share

Masamasa ci guida nel cuore della sua estate italiana, in un vortice di sonorità vintage tra Funk e Italo Disco che si materializzano nel suo nuovo singolo, Una seconda pelle, per peermusic ITALY.

Ascoltalo qui: lnk.fuga.com/unasecondapelle

Seguendo la scia di Un cinema, ultimo singolo che ha tracciato le nuove coordinate del suo percorso musicale, Masamasa torna con un nuovo pezzo dal groove irresistibile, frutto di un lavoro congiunto con lo stesso vincente team ormai collaudato e formato da Davide Quarracino alla scrittura e da Marco Maiole alla produzione.

Una seconda pelle naviga sonorità mediterranee, sostenute da sintetizzatori tipicamente Disco e dal sapore nostalgico. Il brano, un racconto estivo caldo e sensuale, è avvolto da un’atmosfera malinconica: momenti marcatamente funky si mescolano a parti parlate à la Pino D’Angiò, che rivelano l’intenzione più ironica e sfacciata del cantautore casertano.

Una seconda pelle è un brano carnale e scanzonato: non la tipica canzone d’amore, né la classica hit estiva, ma un gioco serale sensuale, leggero e spensierato, tra un viaggio in moto, un vestito rosso e una cena al lungomare. “Una seconda pelle è una canzone per un’amante estiva”, racconta Masamasa. “Il brano è molto rap perché quando parlo di argomenti sensuali o carnali lo sento molto più centrato del canto più classico. Ho scritto il ritornello con Davide Quarracino dopo una delle serate più epiche della scorsa estate.”

Il sound trascinante, che viaggia su una linea di basso funk a cura di Marco Maiole, e le melodie Italo Pop di Masamasa, restituiscono un brano fresco che racconta una versione alternativa dell’estate all’italiana: non solo sole, sabbia e ghiaccioli al limone sulla spiaggia, ma anche “il traffico bloccato di Agosto”, le cene sul lungomare affollato e gli amori di una notte, che “potrei dire ti amo / ma poi perde gusto”. Grazie alla scrittura schietta e incisiva di Masamasa, Una seconda pelle ci trasporta in un luogo senza tempo, in un vortice vintage che strizza l’occhio ad un sound funk partenopeo.

La cover a cura di Vittorio Cioffi cattura perfettamente le vibes nostalgiche del brano, con una decappottabile d’epoca di un vibrante azzurro, posizionata al centro dell’asfalto incandescente, su cui Masamasa è steso come a prendere il sole. L’artwork si ricollega e prosegue il racconto visivo del singolo precedente, Un cinema, sottolineando la continuità del percorso intrapreso da Masamasa, che culminerà nell’album di prossima uscita.

CREDITI

Testo: Federico De Nicola (Masamasa), Davide Quarracino

Composto e prodotto: Marco Maiole

Foto: Vittorio Cioffi

TESTO

Ti passo a prendere alle 8

Sto pensando al tuo vestito rosso

Nel traffico bloccato di Agosto,

Posso?

Dire che l’avevo rimosso

Quanto ti stava bene

Saint Laurent addosso

Molto spesso penso non è giusto

Che sei mezza nuda

Quand’è ancora marzo

Che ci hai lavorato

E vuoi si veda tutto

Potrei dire che ti amo

Ma poi perde gusto

Hai visto?

Quanta poca fantasia

In chi ci ha accompagnato fino adesso

Dirsi così tanto e poi

Finire a non alzarsi più dal letto

Adesso

Sognare

Una seconda pelle per l’estate

SOS sesso a colazione

Più di così si muore

E tu mi fai morire

Non c’è modo migliore

Per vivere un’estate

Ti giuro

Non sai cosa sento

Quando guidi la tua moto

Vestita da sera

Coi capelli senza nodo

Ci passo le mani

Appena vedo che mi Guardi

Orecchini grandi

Cambi marcia con i tacchi

Ristorante lungomare

a Santa Marinella

Non prende il secondo

Per fianchi da modella

Se mi dà dieci giorni

ho dieci modi per averla

Vieni un po’ qua

Sulle mie gambe

Dimmi che c’hai

Non vuoi parlarne?

Sai che è così

Quando torniamo

Poi decidiamo

Se è il caso

Di lasciarsi andare o

Sognare

una seconda pelle per l’estate

SOS sesso a colazione

più di così si muore

e tu mi fai morire

non c’è modo migliore

per vivere un’estate

BIO

Masamasa, al secolo Federica De Nicola, è un cantautore casertano, che muove i suoi primi passi nel mondo della musica a partire dal 2017 con l’EP Ostbahnof. Dopo una serie di singoli a cavallo tra il rap e l’itpop, tra cui Friendly, Contento e TIPAINDIE, ben accolti da ascoltatori e critica, nel 2020 Masamasa pubblica l’album Fernando Alonso, seguito da un tour nei più importanti festival italiani (Mi Ami Festival, Home Festival, Eleva Festival). Nel 2021 esce l’EP Scarafaggio, che suonerà in un summer tour nello stesso anno. Dopo il live al Rock in Roma 2022, la sua crescita artistica vira verso atmosfere sempre più italo disco con un sound fresco dal sapore vintage e nostalgico, culminato nel singolo Il primo bacio a Napoli. Dopo un anno dall’ultima release, Masamasa torna nel 2023 con il singolo Un cinema, seguito da Una seconda pelle, che riprende e continua un percorso che culminerà nell’album di prossima uscita. Masamasa è attualmente resident su Radio Raheem con lo show “La Castelluccia”, per cui seleziona le più rare gemme funk e italo disco della scena italiana e internazionale.

Comunicato Stampa: GDG press – Ufficio stampa