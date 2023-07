MV KILLA: torna oggi con il nuovo singolo “MAKAI”

Share

Con “FEDE” (Warner Music Italy), il suo terzo album fuori al link https://wmi.lnk.to/mvk_fede, MV Killa ha aggiunto un tassello importante al suo percorso da solista. Tra banger e brani più introspettivi, il successo del nuovo progetto discografico lo ha consacrato come uno dei talenti più forti della scena partenopea e non solo e, in particolare, il brano “Rooftop” feat. Guè, da settimane in trend su Tik Tok, è entrato di recente nella classifica Top 50 Italia di Spotify.

È così che il rapper ha deciso di tornare a sorpresa con un regalo per tutti i suoi fan: fuori ora ovunque – al link https://wmi.lnk.to/mvk_makai – “MAKAI” (Warner Music Italy), il nuovo singolo che va ad aggiungersi in testa alla tracklist dell’album.

Il brano – prodotto da Sewsii e Niko Beatz – porta con sé una vibe estiva, che vuole però discostarsi dal classico banger che diventa un tormentone. Il ritmo di “MAKAI” ci trascinerà in un mood chill, perfetto per le sere d’estate da trascorrere con la persona amata.

Il nuovo album di MV Killa ha ospitato collaborazioni con alcuni fra i nomi più apprezzati della storica e nuova scena del rap italiano: da GUÈ, MADMAN & GEMITAIZ passando per GEOLIER e i compagni di vita e musica del collettivo SLF (Siamo La Fam) VALE LAMBO, YUNG SNAPP e LELE BLADE. Fra barre sincere, citazioni, esercizi di stile, beat possenti e melodie avvolgenti che abbracciano un sound degno delle migliori ispirazioni d’oltreoceano, “FEDE” trasuda brani real rap, che esaltano le capacità di scrittura e di delivery con cui l’artista si è sempre più distinto nel panorama rap italiano.

MV Killa nasce a Napoli il 25 novembre 1995. Si avvicina all’hip hop all’età di 14 anni, crescendo con le influenze musicali d’oltreoceano. Muove i primi passi nella scena locale pochi mesi dopo insieme al suo primo collettivo, che vedeva al suo interno anche Lele Blade, Vale Lambo e Yung Snapp. Nel 2019 lascia il primo collettivo per fondare SLF (Solo La Fam) insieme a Lele Blade, Yung Snapp e Vale Lambo. Il 25 giugno 2019 pubblica il suo primo street album “Giovane Killer”, seguito nel 2020 da “Hours”, un secondo joint album in collaborazione con Yung Snapp. Le collaborazioni non finiscono: MV Killa vanta anche featuring con Guè nell’album “Fastlife 4”, in “Emanuele” di Geolier e “MM Vol. 4” di Madman, e con tanti altri protagonisti della scena. Dopo i progetti solisti, il 28 gennaio 2022 esce il primo album del collettivo partenopeo SLF “WE THE SQUAD Vol.1”, oggi certificato oro, con al suo interno le hit “Travesuras” (disco di platino) e “Cadillac” (disco d’oro), ottenendo un ottimo riscontro di pubblico e critica. Il 28 aprile 2023 MV Killa pubblica il suo terzo album in studio come solista, “FEDE”.

Comunicato Stampa: HELP PR & MEDIA RELATIONS