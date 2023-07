Il lunedì del gusto con le cantine del Lazio

Share

Nella splendida cornice di Piazza Vittorio, all’interno di un vasto progetto culturale ricco di avvenimenti dedicati alla collettività, il Cinema incontra il mondo della degustazione dei vini della Regione Lazio.

Nella nuova edizione della storica arena estiva CINEVILLAGE PIAZZA VITTORIO, attualmente in svolgimento fino a metà settembre all’interno dei Giardini Nicola Calipari di Piazza Vittorio Emanuele II, per il terzo anno consecutivo, a partire dal 24 luglio e fino all’11 settembre, l’ANEC LAZIO organizzerà degli appuntamenti fissi ogni lunedì con l’obiettivo di perseguire la continua crescita e valorizzazione delle comunità locali attraverso la promozione delle tradizioni della cultura vinicola del territorio regionale.

L’iniziativa è realizzata grazie al sostegno dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura nel Lazio “Arsial”.

L’idea nacque due anni fa dalla voglia di realizzare un punto fisso, che in maniera sistematica, potesse arricchire la programmazione della manifestazione in oggetto, realizzando un evento nell’evento, per un certo numero di appuntamenti cadenzati e soddisfacendo le curiosità di turisti e cittadini di approfondire la conoscenza con i prodotti enologici tipici della Regione Lazio.

In questi 7 appuntamenti, in programma dalle ore 18,30 fino quasi a chiusura della proiezione cinematografica, verranno presentati dei percorsi degustativi agli spettatori dell’arena e ai cittadini che parteciperanno alle attività culturali e di intrattenimento (presentazione di libri, eventi di poesia, di filosofia e musicali) del CineVillage PIAZZA VITTORIO.

Le degustazioni saranno gestite in collaborazione con professionisti dedicati per i quali Anec Lazio ha stipulato accordi di collaborazione e con l’Associazione Romana Sommelier “ARS” da sempre in prima linea per contribuire alla divulgazione della cultura vinicola sul territorio.

L’ingresso alle degustazioni, gratuito, è consentito esclusivamente ai possessori di un apposito voucher che sarà consegnato al botteghino dell’arena all’acquisto del biglietto del film serale.

L’ingresso alle proiezioni cinematografiche si avvale della promozione MIC “Cinema revolution 2023 che spettacolo l’estate” con il costo di € 3,50 per film italiani, inglesi ed europei e € 5,00 per Film extra UE.

Al Cinevillage di Piazza Vittorio, dal 24 luglio all’11 settembre le degustazioni dei vini della Regione Lazio

Un’iniziativa realizzata grazie al sostegno di ARSIAL

In collaborazione con ARS – Associazione Romana Sommelier

24 luglio, 31 luglio, 7 agosto, 21 agosto, 28 agosto,

4 settembre e 11 settembre

Dalle ore 18:30

Giardini di Piazza Vittorio Emanuele II – Roma

Ingresso consentito esclusivamente con voucher ritirato all’acquisto del biglietto per il cinema il lunedì

Comunicato Stampa: Press Office & Public Relations