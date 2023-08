Luca Bassanese nella World Music Chart Europe

Share

Bella notizia per il panorama musicale italiano. Il nuovo album Reset! di Luca Bassanese e la sua Piccola Orchestra Popolare è al nono posto della World Music Chart Europe (WMCE), la classifica internazionale formata da oltre 40 DJ radiofonici provenienti da 25 paesi europei.

https://www.wmce.eu/

https://www.wmce.de/djs-236.html



“Reset!” è un album che si distingue per la sua originalità e freschezza. Attraverso la sua musica, Luca Bassanese esplora temi di grande attualità come la sostenibilità, l’inclusione e la ricerca di un nuovo equilibrio nel mondo moderno. Le canzoni affrontano le sfide e le contraddizioni della società contemporanea, senza mai perdere la speranza e il desiderio di cambiamento.



Dice Bassanese: “Ringrazio di cuore tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione dell’album Reset! Senza di voi, tutto questo non sarebbe stato possibile. Innanzitutto, un grazie speciale va alla magnifica produzione di Stefano Florio per aver creduto fin dall’inizio a questo progetto.

Un sentito ringraziamento all’etichetta discografica AIDA Music che ha creduto in questo lavoro e fatto sì che l’album fosse disponibile in tutto il mondo. Un sostegno prezioso e sono onorato di fare parte di questa famiglia musicale.

Un enorme grazie va anche a tutti i musicisti che hanno collaborato, in questo album, alla partecipazione speciale del tenore lirico Franco Tunisino Amadi Lagha e alla splendida voce femminile di Elodie Lebigre.

Avete portato il vostro carisma e la vostra passione in ogni nota e sono grato per i vostri preziosi contributi.

Infine, grazie di cuore a tutti coloro che sono stati coinvolti nel processo di creazione di Reset! Siete stati una parte fondamentale di questo viaggio e siamo grati per tutto il vostro supporto e amore. Speriamo che questo album dia tanta gioia come noi abbiamo provato a crearlo.”



Utilizzando gli stilemi di quello che si può definire un nuovo popolare, Luca Bassanese porta da anni sui maggiori palchi d’Europa il suo repertorio musicale originale caratterizzato da un potente suono folk sud europeo. Questo è accaduto allo Sziget Festival in Ungheria, al Paléo Festival Nyon in Svizzera, al Cabaret Sauvage di Parigi in Francia e nelle esibizioni tenutesi in Spagna, Austria, Portogallo, Germania al Rudolstadt Festival e al Bardentreffen di Norimberga e non ultime in Belgio dove dal 2018 ad oggi è stato ospite presso il , Dranouter Festival, Esperanzah!, Labadoux e Air Bag in Bruges.



La classifica ottenuta nella World Music Chart Europe è un ulteriore riconoscimento del talento e dell’impegno di Luca Bassanese. Essere in grado di raggiungere il nono posto in una classifica così prestigiosa è un traguardo di grande importanza e dimostra l’apprezzamento internazionale per il suo lavoro.



“Reset!” è un album che merita di essere ascoltato. La sua qualità musicale e testuale offre un’esperienza unica e coinvolgente.





https://mailchi.mp/e91050f7aaa7/reset_album



I primi tre videoclip che accompagnano l’uscita dell’album RESET! sono:



Ridi Pagliaccio: https://www.youtube.com/watch?v=fL6ooQgNHf0

Reset!: https://www.youtube.com/watch?v=ueKgEExMOP4

Soldati buoni e soldati cattivi: https://www.youtube.com/watch?v=NFCo_AHI5Zc



Questa la tracklist completa dell’album:

1.Canta per la vita

2.Ridi pagliaccio

3.Preludio

4.Lascia tutto e vieni qui

5.Piove

6.Reset!

7.Cervelli in fuga

8.Ambarabà ciccì coccò

9.Ori ha!

10.Salta x l’indignazione

11.Cu ti lu dissi

12.Anima bella

13.Carneval

14.Bocca di Rosa

15.Soldati buoni e soldati cattivi

16.Bella ciao

17.Libera

18.Un italiano a Parigi

