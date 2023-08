L’Arena Milano est non si è spezzata e si rialza!

Share

Solo una settimana fa diffondevamo le immagini dolorose dell’Arena Milano Est accartocciata su se stessa e il direttore artistico Stefano Marafante, nell’annunciare il temporaneo spostamento degli spettacoli nella sala interna del Teatro Martinitt, prometteva di fare il possibile per salvare almeno in parte la stagione all’aperto.

Ed eccoci qui, a tempo di record, con un palco nuovo di zecca. Certo, è più piccolo di quello enorme che, insieme alla capienza di 800 posti, faceva dell’appendice esterna del Martinitt l’arena più grande di Milano, ma è inversamente proporzionale alla determinazione, al coraggio e all’impegno che hanno portato ad allestirlo sulle ceneri, o meglio i rottami, della vecchia ribalta.

Come promesso, l’Arena Milano Est si è piegata, non si è spezzata e ora risorge.

Mentre infatti la programmazione cinematografica d’agosto prosegue nella sala interna, con comode poltrone e aria condizionata (inizio proiezioni alle 21!), è ufficiale che gli ultimi spettacoli della locandina GIUNGLA METROPOLITANA saranno di nuovo sotto le stelle.

Dal 5 al 16 settembre, quindi, ancora un’ultima abbuffata d’estate con comic show, stand up e musica. E allora l’aperitivo nel giardinetto di via Pitteri non sarà più solo un piacevole rituale, ma un doveroso brindisi al coraggio e all’impegno di chi ha reso possibile questo rapido recupero…

ABBONATI SOTTO L’OMBRELLONE

Nel frattempo, chi è in vacanza può portarsi avanti e approfittare della promozione ABBONATI SOTTO L’OMBRELLONE, che riserva varie formule a prezzo speciale (a partire da 65 euro per 4 spettacoli) per la stagione 2023/2024 del Teatro Martinitt, in partenza a ottobre. Tutti i dettagli sul sito del Martinitt, da cui è possibile acquistare direttamente.

