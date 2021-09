Giancane live estate 2021 all’Arena Milano Est

Share Facebook

GIANCANE live estate 2021: il 7 settembre all’Arena Milano Est. Quando la musica diventa ironica e provocatoria…

Le note ancora non si spengono al polo multiculturale all’aperto, targato Teatro Martinitt. Per il penultimo concerto di stagione, ecco l’ex chitarrista de Il Muro del Canto, definito tra i cantautori più illuminati della sua generazione.

Con la “nuova grammatica cantautoriale” per cui è famoso e amato, propone il suo ultimo disco: 11 brani che, senza ansia, parlano di ansia. E di altri disagi propri e altrui. In chiave pop.

Giancarlo Barbati –in arte Giancane- è un cantautore dal grande senso dell’umorismo e dalla vocazione country. Il 7 settembre all’Arena Milano Est porterà live “Ansia e Disagio”, il suo ultimo album in studio, che racchiude osservazioni pungenti, ironia e una profonda curiosità nei confronti degli stati ansiosi, propri o altrui. Tra gli 11 brani, anche il celebre singolo “Ipocondria”, che ha visto la collaborazione del rapper Rancore e, per i disegni del videoclip in bianco e nero, di Zerocalcare.

Senza dismettere la vocazione folk’n’roll e country-neomelodica che l’hanno reso celebre, Giancane ha inaugurato una nuova stagione compositiva, inventando una grammatica cantautorale di chiara provocazione e vocazione popolare.

Da sapere

🕖 Inizio spettacolo ore 21.30, costo 18 euro.

🎟 Biglietti online (www.arenamilanoest.it e www.vivaticket.com) o al telefono con carta di credito.

🍹 All’ingresso dell’Arena, postazioni di street food.

😷 Tutte le attività si svolgono nel rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza anti-Covid.

✌️ l programma potrebbe subire variazioni indipendentemente dalla volontà della direzione.

L’arena in pillole (e in sicurezza)

🔲 2500 metri quadrati a disposizione

🌙 1 palco esterno da 110 metri quadrati

◼ 1 palco interno da 85 metri quadrati

🌂 1 sala interna da 430 posti (ridotti a 220 per norme anti-Covid), in caso di pioggia

📺 1 schermo esterno 14m x 6m

🚻 6 toilette a uso esclusivo