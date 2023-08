Teatri D’estate la terza edizione

Share

Proseguono a Dolianova gli appuntamenti della terza edizione di di Teatri d’Estate, il festival organizzato dalla Compagnia Salto del Delfino, con la direzione artistica e regia di Nicola Michele, in scena fino al prossimo 10 settembre.

Domani (giovedì 10 agosto) alle 21 riflettori accesi negli spazi all’aperto di Villa de Villa per “Il principe e la rosa”, spettacolo per bambini scritto e interpretato da Nicola Michele con le musiche originali di Alessandro Deliperi e l’assistenza tecnica di Gianluca Locci. La dolcezza della musica accompagna l’irrefrenabile desiderio di Fiore, un clown sensibile e gioioso, precipitato con il suo aereo nel deserto del Sahara, di raccontare la sua amicizia con il Piccolo Principe, di giocare e parlare i piccoli spettatori attraverso la forza che l’amore in tutte le sue forme. Nel corso dello spettacolo si incontreranno diversi personaggi che vivono in un loro mondo, ma che curiosamente hanno a che fare con l’universo di tutti noi. Lo spettacolo è stato proposto in tantissime scuole italiane e ospitato in diverse parti del mondo, nel 2003 a Betafo (Madagascar), nel 2014 ad Avignon LeOff (Francia), nel 2016 in Corsica presso l’Ufficio Municipale del Turismo di Bonifacio e nel 2017 al Kampala International Theatre Festival – Uganda.

“Già ricordato dal Pascoli, il nostro fanciullino ha solo voglia di essere ascoltato e di curiosare tra le bellezze del mondo”, spiega Nicola Michele. “La relazione interpersonale diviene così un arricchimento attraverso lo scambio delle esperienze di ciascuno. La scrittura, sviluppata in lingua italiana e corredata dal linguaggio gestuale e dalle tecniche del clown, crea un testo poetico con la musica al pianoforte incisa in studio. Temi come l’amicizia e il rispetto reciproco vengono amplificati e trasmessi attraverso una chiave di lettura adatta alla dimensione infantile.”

Prima dello spettacolo, alle ore 19 a Villa de Villa, i bimbi e i loro familiari sono invitati a un incontro dal vivo, dove si parlerà dello spettacolo che andrà in scena insieme a Simonetta Locci, Presidente del Jolly Basket Dolianova. Anche i più piccoli potranno fare delle domande o esprimere il loro commento sui personaggi della storia. La registrazione dell’incontro verrà successivamente pubblicata attraverso il podcast “Apriti scena!”, al seguente canale YouTube: https://www.youtube.com/@Ilsaltodeldefinoteatro

Nella seconda parte di agosto la rassegna vivrà uno degli appuntamenti più attesi del suo cartellone: sabato 26 alle 21, negli spazi all’aperto di Villa de Villa in scena andrà l’opera Primi passi sulla luna, di e con Andrea Cosentino.

Teatri d’Estate è organizzato dalla Compagnia Salto del Delfino con la direzione artistica e regia di Nicola Michele, con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna (Ass.to Pubblica Istruzione e Spettacolo), il contributo e patrocinio del Comune di Dolianova,e il patrocinio del Comune di Cagliari.

Laboratorio formativo per attori e allievi attori

Dal 23 al 25 agosto a Dolianova si terrà il laboratorio di Andrea Cosentino “Il teatro senza metodo: la maschera e il clown”, rivolto agli attori, registi, drammaturghi e appassionati dell’arte scenica. Il costo è di 90 euro più 20 euro per l’iscrizione e l’assicurazione: la quota complessiva è di 110 euro. Per partecipare, è necessario inoltrare la richiesta, allegando le proprie motivazioni, su WhatsApp al numero 393 8879311.

Apriti scena! Il podcast sul teatro

Importante novità introdotta in occasione della terza edizione di Teatri d’Estate sarà l’appuntamento con il podcast Apriti scena! Il podcast sul teatro: il pubblico potrà accedere agli spazi della rassegna dalle 19 per parlare dello spettacolo che andrà in scena la sera stessa e del tema che lo caratterizza. Tra un drink e due chiacchiere verranno registrati i contenuti che verranno pubblicati sui canali social della Compagnia Salto del Delfino e su Spotify. Il format prende le mosse dalla bellezza dell’evento dal vivo unico e irripetibile e lo “ferma” in un contenuto vocale come il podcast. L’argomento scelto in ogni occasione sarà legato allo spettacolo teatrale che andrà in scena. Il pubblico potrà partecipare attivamente alla discussione con gli artisti. La volontà della Compagnia Salto del Delfino è quella di avvicinare ulteriormente gli spettatori al teatro attraverso lo stretto contatto con i protagonisti della scena.

BIGLIETTI E ABBONAMENTI – In occasione dello spettacolo “Il principe e la rosa” in scena a Villa de Villa, sarà possibile usufruire della formula promo per i biglietti riservata a allo spettacolo: per ogni biglietto intero acquistato al costo di 6 euro, si avrà diritto a un biglietto ridotto per un bambino. Informazioni su LiveTicket al seguente link: https://www.liveticket.it/ilsaltodeldelfino. Per informazioni contattare il numero 393 8879311 (anche su WhatsApp) o visitare il sito www.ilsaltodeldelfinoteatro.it.

LA COMPAGNIA – La cooperativa sociale “Salto del Delfino” si propone di valorizzare e convogliare le innumerevoli risorse culturali presenti nel territorio del Parteolla nel quale opera da oltre dieci anni. Fondata nel 2002, la compagnia svolge la propria attività di produzione e distribuzione di spettacoli teatrali e conduzione di percorsi di educazione al teatro e laboratori espressivi nell’ambito del teatro sociale e della teatroterapia. Da anni rivolge le sue energie al teatro per l’infanzia e al teatro contemporaneo presentando i propri spettacoli presso le scuole di vario ordine e grado, nei comuni, biblioteche, centri di aggregazione sociale e vari enti pubblici e privati. La direzione artistica si snoda in un percorso di ricerca espressivo che contempla i vari linguaggi performativi: dal teatro alla danza, alla clownerie, con la commistione di impianti visuali e sonorità e che richiamano caratteri antropologici e elementi naturali. Alla base dei propri lavori vi sono molto spesso le scritture originali e una continua sperimentazione sul gesto e sul movimento. La direzione artistica è affidata a Nicola Michele, formatosi presso la Civica Scuola d’Arte Drammatica di Cagliari e specializzatosi presso la Scuola di Formazione Triennale di Teatro e Teatroterapia diretta da Walter Orioli a Milano, e presso la Biennale di Venezia con il Maestro argentino Ricardo Bartis. Forte dell’esperienza maturata sul territorio, la Compagnia vuole coinvolgere le risorse umane e paesaggistiche all’insegna di una maggiore visibilità e attrattività turistica. Salto del Delfino nel 2011 debutta al Fringe Festival di Edimburgo con lo spettacolo “Masses Man”, coproduzione con Theandric Teatro Nonviolento. Nel 2014 è ospite al Festival OFF di Avignone con lo spettacolo di Fiore “Le prince et la rose”, che viene successivamente proposto in Corsica nel 2016 a cura dell’Ufficio Municipale del Turismo di Bonifacio. Lo spettacolo della compagnia “Il principe e la rosa” è stato proposto in lingua inglese al Kampala International Theatre Festival del 2017 in Uganda.

Nicola Michele: attore, drammaturgo, regista teatrale e operatore in teatroterapia. Si diploma come attore nel 1995 presso la “Civica” Scuola d’arte drammatica di Cagliari e successivamente approfondisce la preparazione specializzandosi in Teatroterapia a Milano nel 2006 e seguendo i corsi di alta formazione per l’attore presso la Biennale di Venezia nel 2010 e 2011. Ha frequentato i seminari con Rena Mirecka, Opera di Pechino, Akroama, Alkestis, Eugenio Barba, Ascanio Celestini, Marcello Isidori, Francesco Origo, Fibre Parallele, Ricardo Bartis, Marigia Maggiopinto, Bogdan Renczynski, Walter Orioli, Arturo Cirillo, Roberto Rustioni.

Comunicato Stampa