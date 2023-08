Share

Da venerdì 21 luglio “All In” il nuovo singolo di Antonino è in radio, già disponibile in digtale negli store e sulle piattaforme.

“Ho ascoltato per la prima volta un anno la demo di ‘All In’ – racconta Antonino – e oggi viene pubblicato come terzo capitolo del mio nuovo percorso musicale a rappresentare la libertà, arrangiato da Luca Mattioni dà al mio repertorio una voluta leggerezza musicale. Il brano è stato scritto da Senatore Cirenga, un cantautore emergente di cui sentirete parlare.

Antonino si avvicina alla musica da giovane e da autodidatta matura e affina il suo talento e le sue doti canore. Entra ad Amici di Maria De Filippi, nella sezione “Canto” nel 2004 dove, dato tra i favoriti, vince quella edizione con un consenso unanime da parte del pubblico, ottenendo anche il “Premio della critica” assegnato dai giornalisti. Da lì un susseguirsi di riconoscimenti e premi prestigiosi a livello internazionale il “Golden Stag” e “International Contest of Cesme” rappresentando la nostra nazione e in Italia il “Premio Lucio Battisti” come miglior cantautore emergente e il “Premio Mia Martini” come migliore interprete.

Interprete e cantautore che si distingue per la sua voce eclettica, dal suono riconoscibile, Antonino ha all’attivo 5 album in studio. Collabora con nomi di spicco del panorama italiano che vanno da Mogol a Dario Faini a Emma Marrone. Numerose e amatissime anche le sue partecipazioni a programmi televisivi come “Bake Off Celebrity Edition” (vincitore in coppia proprio con Emma Marrone), fino all’esperienza del 2022 dove ha trionfato a “Tale e quale Show”, il seguitissimo programma condotto da Carlo Conti su Rai1.

Il 13 gennaio 2023 ha lanciato “Comunque sia”, scritto da Giovanni Caccamo, una power ballad che Antonino sente particolarmente sua e che ha fortemente voluto come apripista della sua nuova produzione discografica.

Il 26 maggio, distribuito da Universal Music Italia, ha pubblicato “Roma d’Estate” il nuovo singolo che sta portando, con i suoi successi, in Tour in questa estate.



il 21 luglio, dopo averlo presentato in anteprima al Pride di Milano, arriva “All In” il nuovo singolo.

Comunicato Stampa: RECmedia comunicazione e promozione