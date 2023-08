Women For Freedom In Jazz farà tappa a Roma

Share

Giovedì 17 agosto alle 20.30 sulla terrazza panoramica dell’Hotel Carlton di Venezia, per Women For Freedom In Jazz farà tappa da Roma il duo composto da Alessandra Diodati, voce, e Edoardo Ferri, chitarra, con il progetto “Overseas”. Nato durante i corsi del Siena Jazz University, esplora il repertorio di Thom Yorke e dei Radiohead, ma anche standard jazz e brani originali composti da entrambi i musicisti. La canzone e l’improvvisazione si intrecciano per creare atmosfere eteree e decise, in cui il gusto per il suono, grazie all’uso di effettistica di entrambi i componenti, è l’aspetto centrale della loro estetica.

L’Hotel Carlton On The Grand Canal, con la rassegna Women For Freedom In Jazz, sostiene Women for Freedom (www.womenforfreedom.org), un’organizzazione umanitaria con progetti in 7 paesi del mondo (Italia, Bolivia, India, Camerun, Nepal, Togo, Romania) con l’obiettivo di aiutare donne e bambini a raggiungere il pieno godimento dei diritti fondamentali, offrendo protezione, educazione, assistenza e riabilitazione alle vittime di traffico umano, sfruttamento sessuale, violenza e povertà e promuovendo una cultura del rispetto.

L’accesso al concerto è con cena obbligatoria, scegliendo ciò che si preferisce tra le specialità del menu alla carta, oppure approfittando dell’offerta dedicata esclusivamente a questa iniziativa: antipasto, primo piatto, secondo piatto, un calice di vino e acqua minerale a 40 euro.

Alessandra Diodati, nata a Roma, ha iniziato a studiare canto jazz all’età di 11 anni frequentando anche il corso di pianoforte classico. Ha studiato dal 2003 al 2009 le basi del linguaggio della musica jazz e anche tecnica vocale classica con Marie-Pie Nilsson. Ha iniziato a studiare improvvisazione jazz tradizionale nel 2011, successivamente nel 2015/2016 con Maria Pia De Vito al “Saint louis College of Music” di Roma. Durante il Master in “European Economy and Business Law”, tenuto in lingua inglese, ha frequentato i “Siena Jazz Summer Workshops” dove ha avuto l’opportunità di studiare e di esibirsi con Avishai Cohen (tpt), Marcus Gilmore, Ben Wendel, Chris Tordini, Miguel Zenon, Theo Bleckmann e Susanne Abbuehl, Becca Stevens, Jen Shyu. Nel 2019 si è iscritta alla “Siena Jazz University” per conseguire la laurea triennale in Voce Jazz, con votazione di 110/110, eseguendo un suo progetto originale per quintetto, ispirato a Demetrio Stratos. Ha collaborato nel 2018 con Greg Osby per un progetto discografico in uscita per la Inner Circle Music; con Paolo Damiani, Achille Succi, la Young Talent Art Ensemble di Mario Corvini, e con Laura Taglialatela come seconda voce per il suo progetto ‘The Glow’ pubblicato con l’etichetta Ropeadope. Nel settembre 2021 è stata selezionata per una residenza artistica al Saint Louis College of Music di Roma, vincendo l’audizione ‘European Jazz’s Cool’ e si è esibita con l’ensemble Paolo Damiani alla “Casa del Jazz” di Roma, presso il “Metropolia Helsinki ” e alla “Royal Academy of Aarhus/Aalborg”, eseguendo anche le sue canzoni originali. Sempre nel 2021 ha iniziato ad approfondire la tecnica del canto difonico con Anna-Maria Hefele, oggetto del suo futuro lavoro di tesi per la laurea triennale. Ha al suo attivo diverse formazioni jazz con le quali si esibisce, arricchendo il repertorio con propri brani originali, in cui composizione e libera improvvisazione convivono per sviluppare una timbrica e una ricerca di sonorità personali. Debutta con il suo primo lavoro discografico nel 2022 con il progetto ‘Fantàsia’ di Jacopo Ferrazza registrato per l’etichetta ‘Tealdreamer Factory’ con Enrico Zanisi (pianoforte e sintetizzatori), Valerio Vantaggio (batteria), Livia de Romanis (violoncello), Jacopo Ferrazza (contrabbasso e sintetizzatori) e con le fattezze di Fabrizio Bosso (tromba) e Marcello Allulli (sax soprano). Attualmente sta sviluppando una ricerca multidisciplinare che mira ad esplorare la performance pittorica legata a quella musicale nel contesto della libera improvvisazione.

Edoardo Ferri nato a Sarzana (SP), comincia a studiare la chitarra all’età di 10 anni per poi intraprendere lo studio del jazz all’età di 12 presso l’Accademia Bianchi di Sarzana sotto la guida del maestro Fabio Vanello. Dopo varie esperienze musicali all’interno dell’Accademia si sente di dover espandere le proprie vedute, prendendo lezioni private e facendo masterclass in gran parte dell’Italia con: Peter Bernstein, Umberto Fiorentino, Fabio Zeppetella, Jonathan Kreisberg, Lage Lund, Gilad Heksleman, Nir Felder, Roberto Cecchetto, Domenico Caliri e molti altri. Dopo aver completato il percorso di studi obbligatorio, comincia il suo percorso all’Accademia Nazionale del Jazz di Siena. Vanta collaborazioni attuali in molti progetti musicali e suona e ha suonato con molti musicisti tra cui: Fabrizio Sferra, Enzo Pietropaoli, Roberto Gatto, Maurizio Giammarco, Jason Palmer, Silvia Bolognesi, Mauro Avanzini, Daniele Paoletti, Gabrio Baldacci, Bruce Ditmas e molti altri.

