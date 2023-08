“My Addiction” il nuovo singolo di Alex Guesta

Share

“My Addiction” è il brano del momento! 1,8 Milioni di Reel solo su Instagram per il singolo di Alex Guesta! Brano del 2020 ma che sta scalando le chart di tutto il mondo a quasi 3 anni dalla sua pubblicazione!

Alex Guesta è uno dei dj più famosi in Italia e molto apprezzato anche all’estero per i suoi live dj set e show di percussioni suonate dal vivo che lo avevano portano ad esibirsi nei migliori club in America, Europa, Asia ed Africa.

“My Addiction” è una traccia club esplosiva che mescola tutti gli elementi che hanno accompagnato Alex lungo la sua carriera, con chiari riferimenti alla musica house dei primi anni 2000. Interamente scritto e composto da Alex Guesta, “My Addiction” è una club hit dal basso incalzante, una voce ipnotica ed un ritornello insistente.

Alex Guesta, all’anagrafe Alessio Lazzaroni, è un dj/produttore di , classe 1982 che ha già all’attivo svariate collaborazioni e remix per artisti del calibro di Britney Spears, Snoop Dogg, Flo Rida, Sia, Nicole Scherzinger, Kelly Rowland, T.I., Panjabi Mc, Akon, Shaggy e Bob Sinclar. Nel 2018 ha prodotto un disco in collaborazione con uno dei più importanti artisti della scena pop mondiale, mr Worldwide Pitbul insieme a Mohombi con il singolo “Another Round” e successivamente un altro singolo insieme a Fatman Scoop, vincitore di 2 Time Grammy / MTV Music Award Winner.

Le sue ultime produzioni sono state supportate dai più famosi dj al mondo tra cui Tiesto, David Guetta, Avicii, Hardwell, Armin Van Buuren, e suonate nei migliori festival al mondo come Tomorrowland, Ultra, Electric Daisy Carnival, Coachella e molti altri.

Alex Guesta inizia la sua carriera da dj nel 2001 dietro la consolle di alcune delle passerelle di moda più importanti di Milano tra cui eventi organizzati da Dolce & Gabbana. Successivamente Alex diventa il dj resident del prestigioso club di Milano “Hollywood Club” e da allora non si è più fermato.

Nel campo delle produzioni musicali Alex viene fin da subito notato dai principali dj e produttori di riferimento italiani che iniziano a supportare immediatamente i suoi progetti sia nei club che nelle radio. Alex inizia ad affermarsi a livello internazionale e molte delle sue produzioni entrano nelle nelle playlist delle radio e dei dj più forti al mondo come Tiesto, David Guetta, Avicii, Armin Van Buuren, Hardwell, Bob Sinclar, Steve Aoki, e moltissimi altri, finché viene contattato dall’america per remixare ufficialmente “Wild Ones” di Flo Rida & Sia e successivamente per remixare un disco della star mondiale Britney Spears. La popolarità internazionale di Alex Guesta continua ad aumentare finchè uno dei suoi dischi diventa per 6 mesi la sigla di apertura del concerto degli Swedish House Mafia, il gruppo pi§ influente della dance degli ultimi anni, disco che diventa un icona del loro concerto e che viene poi anche utilizzato come colonna sonora del loro film “Leave The Behind”.

Nel 2020 Alex Guesta ha firmato “My Addiction” con Time Records e nel 2023 è pronto a scalare le classifiche di tutto il mondo!

Comunicato Stampa