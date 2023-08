Shakira la prima star sudamericana a ricevere Video Vanguard Award

Share

Shakira, star internazionale e vincitrice di GRAMMY® e Latin GRAMMY® Award, riceverà l’ambito Video Vanguard Award di MTV, presentato da Toyota, e sarà la prima volta che il premio viene assegnato a un’artista sudamericana. Shakira ritirerà il premio e si esibirà per la prima volta sul palco di MTV dopo 17 anni, in occasione dei VMAs 2023, in onda in diretta dal Prudential Center nella notte tra il 12 e il 13 settembre.

La quattro volte vincitrice dei VMAs, che ha portato a casa il suo primo Moon Person nel 2002 per l’International Viewer’s Choice (Latin America North), ha ricevuto quattro nomination quest’anno per “Best Collaboration“, “Best Latin” (x2) e il tanto ambito “Artist of the Year“.

“Shakira è una vera forza globale che continua a ispirare e influenzare le masse con la sua abilità musicale unica. È un’apripista per le donne di tutto il mondo e una delle prime artiste a guidare la globalizzazione della musica latina”, ha dichiarato Bruce Gillmer , Presidente di Music, Music Talent, Programming & Events, Paramount e Chief Content Officer, Music, Paramount+. “Il suo enorme impatto nel panorama musicale sarà duraturo, poiché continua a creare e intrattenere ai massimi livelli”.

Quest'anno Shakira è diventata la prima cantante donna di tutti i tempi a debuttare nella Top 10 della Billboard Hot 100 con un brano in lingua spagnola con "BZRP Music Sessions Vol. 53", e di nuovo un mese dopo con "TQG".

Shakira ha recentemente fatto la storia raggiungendo i primi 3 posti della Billboard Latin Pop Airplay Chart, un risultato mai raggiunto prima in quasi 30 anni di storia della classifica.

All’inizio di quest’anno, con “BZRP Music Sessions Vol. 53” ha battuto 14 GUINNESS WORLD RECORDS, tra cui il brano latino più ascoltato su Spotify in 24 ore, il brano latino più visto su YouTube in 24 ore, il brano latino più veloce a raggiungere 100 milioni di visualizzazioni su YouTube e il brano latino più ascoltato su Spotify in una settimana.

I precedenti destinatari del Michael Jackson Vanguard Award includono Beyoncé, Nicki Minaj, Madonna, Janet Jackson, LL Cool J, Jennifer Lopez, Rihanna, Justin Timberlake e Missy Elliott . David Bowie , i Beatles e il regista Richard Lester hanno vinto il premio in occasione della prima edizione dei VMAs (1984).

I molti momenti memorabili di Shakira ai precedenti VMAs includono: Il suo indimenticabile debutto ai VMAs nel 2002, con una performance di "Objection (Tango)" caratterizzata da mosse di danza del ventre e da un'impressionante surfata sulla folla. Nel 2005, ha fatto la storia dei VMAs con la prima esibizione in assoluto fatta interamente in spagnolo, affascinando i fan con "La Tortura" feat. Alejandro Sanz. L'ultima esibizione della superstar colombiana ai VMAs risale al 2006, quando ha fatto coppia con il collaboratore Wyclef Jean per il loro singolo di successo numero #1 "Hips Don't Lie".

L’impressionante lista di record di Shakira ai VMAs include: Dopo la prima vittoria nel 2000, il dominio di Shakira in più categorie dei VMAs ha incluso una vittoria ripetuta per “International Viewer’s Choice (Latin America North)” nel 2002, ottenendo anche altre tre nomination per la stessa categoria. La 30 volte candidata ai VMAs ha recentemente portato a casa l’ambito Moon Person nel 2007 per la collaborazione più sconvolgente (Most Earth Shattering Collaboration) con Beyoncé per “Beautiful Liar”.

Il coinvolgimento di Toyota Motor North America nei VMAs del 2023 include: Questo è il quinto anno in cui Toyota è sponsor dei VMAs e il primo legato al Video Vanguard Award dopo quattro anni di sponsorizzazione del Toyota Stage con esibizioni a distanza. Per sottolineare l’iconica carriera di Shakira e l’imminente tributo e performance del Video Vanguard, MTV e Toyota celebreranno questo onore attraverso contenuti long-form e incentrati sulla musica – prodotti da Paramount Brand Studio – che debutteranno durante la trasmissione dei VMAs, un viewing party per i fan di Shakira la sera dello show e momenti inediti dietro le quinte che i fan non vorranno perdere. “Coinvolgere i nostri partner nella conversazione culturale attraverso uno storytelling senza soluzione di continuità è ciò che sappiamo fare meglio”, ha dichiarato Dario Spina , CMO di Paramount Brand Studio. “Toyota è da anni un partner prezioso dei VMAs e siamo entusiasti di collaborare con loro per celebrare l’impatto e la carriera musicale di Shakira come vincitrice del Video Vanguard di quest’anno”. “Toyota ha collaborato con gli MTV VMAs per portare allo show cinque anni di performance innovative e memorabili”, ha dichiarato Jessamine Merrill , General manager, Media e Digital engagement, Toyota Motor North America. “Quest’anno non è da meno, con la prima sponsorizzazione automobilistica in assoluto del Video Vanguard Award presentato da Toyota per riconoscere e celebrare l’icona latina e superstar globale Shakira”.



In Italia lo show sarà trasmesso in diretta in lingua originale nella notte tra il 12 e il 13 settembre a partire dalle ore 02:00 su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (canale Sky 132 e 704) e sarà anticipato dal pre-show a partire dalle 00.30.

Le repliche sottotitolate andranno in onda su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) il 13 settembre alle 22, il 15 settembre alle 23.55 e il 17 settembre alle 7.35, su MTV Music (canale Sky 132 e 704) il 13 settembre alle 22.00 con la replica del pre-show e alle 23.30 lo show integrale, il 14 settembre alle 12.00, il 15 settembre alle 22.00, il 16 settembre alle 19.00 e il 17 settembre alle 13.00 e su VH1 (Canale Sky 715) il 13 settembre alle 23.00.

Demi Lovato, Karol G, Måneskin e Stray Kids sono i primi artisti di fama internazionale che si esibiranno ai VMAs 2023. Altri artisti saranno annunciati prossimamente.

In testa alle nomination di quest’anno Taylor Swift (8), seguita da SZA (6), Doja Cat, Kim Petras, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo e Sam Smith (5 ciascuno), e BLACKPINK, Diddy e Shakira (4 ciascuno).

Fino al 1° settembre, i fan possono votare per i loro artisti preferiti nelle 15 categorie gender-neutral, tra cui la nuovissima categoria “Best Afrobeats“, oltre alle ambite categorie “Video of the Year“, presentata da Burger King®, e “Artist of the Year“, visitando vote.mtv.com; il voto per “Best New Artist” rimarrà attivo anche durante lo show martedì 12 settembre. Le nomination per le categorie social, incluse “Group of the Year” e “Song of Summer“, saranno annunciate in seguito.

Gli sponsor ufficiali dei “VMAs” 2023 includono BACARDÍ® Rum, Burger King®, Clearblue®, DESCOVY®, Doritos®, HEINZ, M&M’S®, Swiffer e Toyota Motor North America.

Bruce Gillmer e il co-fondatore di Den of Thieves, Jesse Ignjatovic, sono Produttori Esecutivi per i VMAs 2023. Barb Bialkowski è Co-Produttrice Esecutiva. Alicia Portugal e Jackie Barba sono Executive in Charge of Production. Wendy Plaut è Executive in Charge of Celebrity Talent. Lisa Lauricella è Music Talent Executive.

Ulteriori dettagli saranno annunciati prossimamente. Nel frattempo, i fan possono rimanere aggiornati su tutto ciò che riguarda i VMAs seguendo lo show su Instagram, Twitter e Facebook, e su MTV Italia online su mtv.it, Facebook, Twitter e Instagram commentando sui social utilizzando #VMAS.

Comunicato Stampa: Omnicom PR Group