Valori e simboli nell’ultimo singolo di Jamil

Rispetto, onore, famiglia e credibilità.

Sono i tratti che hanno caratterizzato Jamil e la sua musica dagli esordi fino ad oggi.

Valori e simboli che si trovano anche nel suo ultimo singolo “SHQIPE” (https://jamil.bfan.link/shqipe; in licenza esclusiva Believe) e nella cultura e nell’immaginario albanese, che abbracciano l’intero brano, fuori oggi ovunque.

Dal titolo “Shqipe”, tradotto letteralmente “aquila” come il simbolo riportato sulla loro bandiera, alla produzione, affidata a Pashabeats con l’aggiunta della voce di Arlind nell’intro, entrambi ragazzi con origini albanesi e componenti della Baida Army, il brano è un omaggio al profondo legame che unisce Jamil all’Albania, in cui è stato anche girato il videoclip della canzone, online da oggi sul suo canale YouTube.

L’artista porterà per la prima volta live il suo nuovo singolo “SHQIPE” e il suo ultimo lavoro in studio “FLOW”, in due imperdibili live a Milano e Roma, prodotti e organizzati da BPM concerti:

17 OTTOBRE – MILANO – MAGAZZINI GENERALI

18 OTTOBRE – ROMA – LARGO VENUE

Le prevendite disponibili su www.ticketone.it e www.ticketmaster.it

FLOW, 16 tracce in cui Jamil passa dalrap di strada a brani più “pop” e chill, dal rock all’indie e l’afro trap. Un disco eclettico, al cui interno si trovano diverse collaborazioni con artisti di spessore, rap e non solo, appartenenti al panorama nazionale ed internazionale. Tra questi troviamo infatti Nayt, Emis Killa, Jake La Furia, Inoki, Niko Pandetta, Fedez, Mr.Rain e Nyv, ennesima dimostrazione della versatilità del progetto.

Jamil, conosciuto anche come Jamil Baida, rapper classe 91, nato in Italia con origini persiane. Inizia a scrivere e fare freestyle già dalla giovane età di 13 anni. Dotato di grande cultura cinematografica, da sempre esprime un fortissimo immaginario in tutti i suoi videoclip musicali. Dopo un disco ufficiale (Il Nirvana) e 2 mixtape (Black Book e Black Book 2), fonda il suo gruppo ed etichetta indipendente Baida Army, insieme al dj e produttore Jaws e alla compagnia di fedelissimi della sua città. Nel 2018 pubblica l’album “Most Hated” e in seguito la deluxe edition (nel 2019), con cinque brani inediti, che debutta nella top10 della chart ufficiale FIMI/GfK Italia. A settembre 2020 esce “Rap is back”, un progetto molto personale e introspettivo. Dopo due anni di lavoro, torna a gennaio 2023 con “FLOW”, il suo ultimo album.

