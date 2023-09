Kylie Minogue pubblica il singolo “Tension”

Share

Kylie Minogue pubblica oggi ‘Tension’, nuovo singolo estratto e title-track del suo attesissimo album, disponibile su tutte le piattaforme digitali, e presto in programmazione in tutte le radio, accompagnato dal videoclip su YouTube.

‘Tension’ fa seguito alla sensazione virale globale di ‘Padam Padam’. La parola “Pa-dam” è entrata rapidamente nello slang di tutto il mondo come saluto, esclamazione, verbo, sostantivo e aggettivo ed è stato persino chiesto di aggiungerla al dizionario.

Il nuovo singolo ‘Tension’ è destinato a diventare un altro successo da pista da ballo: scritto da Kylie con i collaboratori di lunga data Biff Stannard e Duck Blackwell e con KAMILLE, Anya Jones e Jon Green, il brano è pieno di euforico abbandono ed è il naturale erede al trono della hit ‘Padam Padam’.

Il videoclip, diretto dalla collaboratrice di lunga data Sophie Muller, vede Kylie assumere diverse sembianze in una realtà alternativa “retro-futura”.

‘Tension’ è anche il titolo del nuovo album, composto di brani pop gioiosi alla ricerca del piacere, in uscita il 22 settembre per BMG, già disponibile in pre-save.

Questa la tracklist di ‘Tension’:

1. Padam Padam

2. Hold On To Now

3. Things We Do For Love

4. Tension

5. One More Time

6. You Still Get Me High

7. Hands

8. Green Light

9. Vegas High

10. 10 Out Of 10 (with Oliver Heldens)

11. Story

Deluxe –

12. Love Train

13. Just Imagine

14. Somebody To Love

Comunicato Stampa: Goigest