Torneo Nazionale di Alessandria di tennis in carrozzina

Share

Prosegue il momento d’oro di Luca Paiardi: il tennista in carrozzina, portacolori del CUS Torino, ha infatti vinto il tabellone in singolare del 7° Torneo Nazionale “Città di Alessandria”, organizzato dalla SSD Volare e andato in scena dal 24 al 27 agosto presso il Circolo Saves – Centro Sportivo Comunale Orti. Un successo che gli ha permesso di migliorare ulteriormente il proprio best ranking nazionale, raggiungendo il 4° posto assoluto, e di consolidare la vetta nella classifica Champion Race stilata in base ai punti ottenuti nei soli tornei disputati in Italia.

Ad Alessandria, Paiardi ha superato Pasquale Greco agli ottavi di finale per 6-1 7-5, Manuel Zorzetto ai quarti per 7-5 6-1 e Paolo Cancelli in semifinale per 6-1 6-2, prima di affrontare il numero 9 del ranking nazionale Salvatore Vasta nella finalissima. Il torneo si è poi concluso con la vittoria a tavolino dell’atleta torinese a causa del ritiro dell’avversario per motivi logistici, dopo che il match era stato interrotto per maltempo sul punteggio di 4-6 6-3 2-3.

Dopo il successo, Paiardi ha espresso tutta la propria soddisfazione per il nuovo primato personale: «Ottenere il mio best ranking – ha commentato – due anni dopo aver ricominciato a giocare a tennis è sicuramente un risultato insperato, arrivato dopo un duro lavoro con la mia società CUS Torino, il mio maestro Andrea Saggion e i miei compagni di squadra Antonio Cippo e Roberto Toso con cui l’anno scorso ho conquistato i Campionati Italiani a squadre; i miei ringraziamenti vanno principalmente a loro, ma anche ai fisioterapisti di PowerClinic e Jmedical per il grande supporto che mi hanno dato in un periodo particolarmente complicato dal punto di vista fisico. Quella di Alessandria è stata la terza finale su tre tornei nazionali disputati quest’anno: si tratta di uno score che, insieme ai primi punti internazionali, mi ha permesso di risalire la classifica. Il mio obiettivo principale è quello di mantenere il 4° posto fino al termine della stagione».

Nonostante tutto, non sono mancati gli elogi al proprio avversario in finale: «Salvatore Vasta – ha concluso – è un amico e un tennista che stimo moltissimo. Purtroppo abbiamo dovuto interrompere la finale al terzo set a causa della pioggia quando entrambi ce la stavamo giocando al massimo delle nostre possibilità: sulla carta ho vinto io perché lui aveva urganza di partire, ma in realtà si tratta a tutti gli effetti di una vittoria ex aequo».

Comunicato Stampa