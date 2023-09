Da venerdì in radio il nuovo brano di Remo Forrer

Share

Ci hanno insegnato che la guerra è un gioco, e lo hanno fatto tramite una rappresentazione stilizzata. Soldatini, carrarmati, e appunto watergun, pistole ad acqua.

Con il brano Watergun, REMO FORRER vuole esorcizzare la retorica più antica. Il messaggio di pace qui trova casa.

INNO PACIFISTA

Quando cresci e scopri che la forma ludica del giocare alla guerra ti ha forviato, quando capisci che non ci si può divertire con qualcosa che toglie la vita a un bambino dall’altra parte del mondo.

Il tema della pace è ricorrente nella narrazione del cantautore svizzero REMO FORRER. Anche questo ultimo singolo «Watergun», contiene, infatti, un messaggio di speranza nel futuro e contro la guerra e le crisi mondiali.

SWISS MADE

Non solo Tobleroni e guardie Svizzere, con Remo Forrer sta nascendo un nuovo filone di voci elvetiche. Giovanissimo, l’anagrafe gioca a suo favore, perché parliamo di una classe 2001. Ha avuto la fortuna di crescere in una famiglia di musicisti e già in giovane età il passaggio dai pulsanti di una fisarmonica ai tasti di un pianoforte è cosa breve. Ma Remo scopre presto il suo talento canoro. I suoi idoli sono Lewis Capaldi, Ed Sheeran e James Arthur.

PERSONALITA’

Il timbro vocale del 22enne Remo è inconfondibile. Lì risiede la sua personalità, che si fortifica nelle sue doti di polistrumentista. Chitarra e pianoforte, sono i suoi strumenti immancabili, dalla composizione all’incisione. Nel singolo, occhio all’andamento da marcia strumentale: come se tanti soldatini si muovessero all’unisono. Il carattere cantautoriale di Forrer permette alla sua musica di essere stabilmente nelle radio.

GAVETTA

Il 2020 è l’anno di Remo Forrer, che nonostante la giovane età coglie l’occasione nella terza stagione del programma televisivo “The Voice of Switzerland”, dove esce vincitore. Pubblica quattro singoli e strega sia la giuria che il pubblico nello spettacolo tedesco RTL “Zeig uns deine Stimme” nell’estate del 2022.

HYPE

Nel 2023 è stato il momento clou della sua carriera fino ad ora: il giovane cantautore ha rappresentato la Svizzera all’Eurovision Song Contest di Liverpool con Watergun, e ha raggiunto la finale. Il fatto che Forrer abbia partecipato per la Svizzera al più grande concorso musicale del mondo è la realizzazione di un sogno accarezzato da tempo… Watergun ha ora 15 milioni di stream su tutte le piattaforme ed è stata tra le prime 2 canzoni nelle classifiche airplay svizzere per 6 settimane.

Grazie alla presenza di Remo Forrer, si è capito che l’Eurovision non è solo un’occasione di momento patriottico fazioso, ma può essere il pretesto di scoprire artisti come lui.

IPSE DIXIT

Remo ha detto di essere consapevole del fatto che l’argomento del brano è molto emotivo e riconosce che possa urtare la sensibilità delle persone, ma pensa che sia giusto rischiare per l’importanza di diffondere un messaggio di pace.

«Voglio raccontare storie e toccare le persone con la mia voce» dichiara.

Circa L’European Song Festival dice: “L'”ESC” è il più grande evento musicale che ci sia, e trovo incredibilmente stimolante poter essere in un luogo dove tutti i partecipanti condividono anche questa passione per la musica.”

OGGI

Mentre sta lavorando a brani futuri, l’artista è ora in viaggio con la sua band dal vivo di 4 elementi e ispira tutto il pubblico con la sua voce appassionata.

