Erica Boschiero chiude la maratona musicale Women For Freedom In Jazz

Women For Freeedom in Jazz chiude in bellezza giovedì 7 settembre alle 20.30 all’Hotel Carlton di Venezia, con Erica Boschiero e una serata piena di emozioni attraverso i brani del suo ultimo album “Respira”, ma anche qualche sorpresa inedita, nonché canzoni che l’hanno portata ad essere considerata una delle più coinvolgenti cantautrici italiane. “Respira”, finalista al Premio Tenco 2022 nella categoria Miglior album italiano in assoluto, intreccia storie di migranti che riposano sul fondo del mare o risplendono nei campi come rubini al sole, di donne abusate dalla stessa mano che incendia foreste e fa strage di animali, di alberi di montagna spezzati da venti eccezionali che nonostante tutto cantano all’uomo canzoni d’amore, svelando uno spaccato del presente, dalle cui crepe si intravede la luce di qualcosa di nuovo.

L’Hotel Carlton On The Grand Canal, con la rassegna Women For Freedom In Jazz, sostiene Women for Freedom (www.womenforfreedom.org), un’organizzazione umanitaria con progetti in 7 paesi del mondo (Italia, Bolivia, India, Camerun, Nepal, Togo, Romania) con l’obiettivo di aiutare donne e bambini a raggiungere il pieno godimento dei diritti fondamentali, offrendo protezione, educazione, assistenza e riabilitazione alle vittime di traffico umano, sfruttamento sessuale, violenza e povertà e promuovendo una cultura del rispetto.

L’accesso al concerto è con cena obbligatoria, scegliendo ciò che si preferisce tra le specialità del menu alla carta, oppure approfittando dell’offerta dedicata esclusivamente a questa iniziativa: antipasto, primo piatto, secondo piatto, un calice di vino e acqua minerale a 40 euro.

Erica Boschiero, cantautrice, autrice, chitarrista, è stata vincitrice del Premio d’Aponte 2008, del Premio Botteghe d’Autore 2009, del Premio Lunezia – Future Stelle 2015, Premio per il Miglior Testo a Musicultura e al Premio Parodi nel 2012. Tiene concerti in tutta Italia e all’estero (Islanda, Norvegia, Francia, Belgio, Spagna, Germania, Svizzera, Estonia, Lettonia, Bielorussia, Ungheria, Repubblica Ceca, Nepal e Kazakhstan). Ha suonato per Emergency, per Amnesty International (al DOX di Praga per “I Welcome Refugees” e al Palais Chaillot di Parigi per il “Human Rights Defensors World Summit” nel 2018), per la Marcia della Pace Perugia-Assisi di cui ha scritto l’inno nel 2018, alla Rocca di Assisi, in Piazza Campidoglio a Roma e in Aula Nervi in Vaticano alla presenza di Papa Francesco nel 2017 e nel 2022, alla Cerimonia di Apertura del COFO26 International Committe on Forestry alla sede centrale della FAO nel 2022, per Legambiente e altre occasioni di rilevanza sociale. Nel 2022 tiene il primo tour italiano nelle foreste italiane gestite responsabilmente in collaborazione con FSC Italia. Ha in attivo quattro album: “Dietro ogni crepa di muro” (autoprodotto), “Caravanbolero” (Bradilogo), “E tornerem a baita” e “Respira” (Squilibri Ed.). Quest’ultimo approda alla cinquina dei migliori album italiani in assoluto per il Premio Tenco 2022. Oltre ai suoi concerti porta in scena spettacoli che vedono la sua musica dialogare con il teatro, il disegno dal vivo e la divulgazione scientifica. Ha aperto concerti, duettato e collaborato con Gino Paoli, Paola Turci, Maria Gadù, Ron, Luca Barbarossa, Neri Marcorè, Edoardo De Angelis, Mariella Nava, Elena Ledda, Maria Pia De Vito, Patrizia Laquidara, Fausto Mesolella, Liam O’Maonlai (Hothouse Flowers), Gualtiero Bertelli, Matteo Melchiorre, Daniele Zovi. L’8 marzo 2017 il Sindaco della Città di Treviso le conferisce il Premio “Riflettore Donna”, Civica Onorificenza che premia ogni anno una donna della città distintasi per senso civico e professionalità. Dal 2017 è direttrice del Coro dell’Università Popolare di Treviso.

