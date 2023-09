Yungblud ci tocca il cuore con il suo ultimo singolo

Share

YUNGBLUD continua la sua nuova era con il singolo “HATED”, in tutte le radio italiane da venerdì 8 settembre.



Il brano è senza dubbio il più toccante e personale di YUNGBLUD, con un testo diretto che colpisce istantaneamente gli ascoltatori. L’artista racconta per la prima volta pubblicamente la storia di un abuso che ha subito quando aveva sette anni e di come sia riuscito a trovare la forza di affrontare e raccontare questo trauma grazie alla scrittura e alla musica.

“HATED” è un atto catartico per liberarsi del peso di una storia mai raccontata e riuscire finalmente a completare il proprio percorso personale. Questo brano incarna perfettamente la filosofia che YUNGBLUD aveva già delineato, e tatuato sulla sua pelle in diretta mondiale, nel manifesto pubblicato in concomitanza all’album “Yungblud“.



“Mai scendere a compromessi

Le imperfezioni ci rendono perfetti

Abbraccia la stranezza

Non giudicare

Di’ sempre la verità

Calzini Rosa

Birra

Scatenati”



Il singolo è accompagnato da un videoclip intenso che tiene lo spettatore incollato allo schermo.



L’artista ha appena concluso il suo “YUNGBLUD – THE WORLD TOUR”, che ha visto una data sold-out in Italia al Mediolanum Forum di Assago lo scorso 10 marzo e si è concluso il 26 Agosto a Vicenza come headliner della quarta data dell’AMA MUSIC FESTIVAL.

Comunicato Stampa: Universal Music