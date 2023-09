“The well” l’horror di Federico Zampaglione al Sitges Film Festival

Share

L’horror soprannaturale The well, ultima fatica registica di Federico Zampaglione, sarà presentato in anteprima mondiale al Sitges Film Festival 2023, dove verrà proiettato Venerdì 6 Ottobre nella sezione “Midnight X-treme”, presso il Cinema Retiro.

The well vede protagonista Lauren LaVera (Terrifier 2) nei panni di Lisa Gray, giovane restauratrice che si reca in un piccolo villaggio italiano per portare al suo antico splendore un dipinto medievale. Ma non sa che sta mettendo la sua vita in pericolo a causa di una maledizione legata ad un mostro creato e nutrito dal dolore più estremo.

Il regista ha commentato: “Sono più che entusiasta di avere la prima mondiale di The well a Sitges, un festival che amo davvero. Far parte della sezione ‘Midnight X-treme’ è molto emozionante ed è il posto perfetto per il mio nuovo film… visto che è davvero molto, molto estremo! Preparatevi, compagni!”.

Nel cast insieme a Lauren LaVera sono presenti Claudia Gerini (Diabolik, Ammore e malavita, John Wick – Capitolo 2), Giovanni Lombardo Radice (Paura nella città dei morti viventi), Taylor Zaudtke (Sadistic intentions), Linda Zampaglione (Time Is up), Jonathan Dylan King (la serie Netflix From scratch – La forza di un amore), Lorenzo Renzi (Romanzo criminale – La serie), Gianluigi Calvani (The new Pope), Yassine Fadel (la serie tv FBI: International), Melanie Gaydos (Insidious: L’ultima chiave), Stefano Martinelli (Anger of the dead) e l’esordiente Courage Oviawe.

Scritto dallo stesso Zampaglione (Shadow – L’ombra, Tulpa – Perdizioni mortali, Morrison) insieme a Stefano Masi, The well è una produzione Iperuranio Film, prodotto da Stefano Masi.

Direttore della fotografia: Andrea Arnone

SFX: Carlo Diamantini

Costumi: Antonella Balsamo

Trucco: Federica Puglielli

Scenografo: Blazej Wasiak

Comunicato Stampa