“Manette” il nuovo singolo di Beatrice Quinta

Esce venerdì 15 settembre “Manette” (Columbia Records/Sony Music Italy), il nuovo singolo dell’esplosiva e grintosa promessa del pop BEATRICE QUINTA. Il brano, già disponibile in presave e preadd, si avvale del featuring con VillaBanks che, spaziando tra generi e linguaggi diversi, negli ultimi anni è stato protagonista di un viaggio musicale che, hit dopo hit, lo ha portato a imporsi sempre di più sul mercato italiano e internazionale.

“Manette” è un brano che racconta l’irrefrenabile voglia di stare insieme al proprio partner, lasciandosi andare alla passione e a quel magnetismo che attrae due poli anche quando tentano di allontanarsi. La voce graffiante di BEATRICE QUINTA si alterna alle barre di VillaBanks, che dona al pezzo un sapore rap che ben si amalgama all’anima dance ed elettronica che lo caratterizza.

«Il pezzo racconta l’inizio di un amore e di come a volte la mancanza di fiducia domini le sorti di una relazione. Per fidarci spesso abbiamo bisogno di una plateale dimostrazione di amore – racconta BEATRICE QUINTA – In un gioco di ruolo, inoltre, la canzone scardina l’idea secondo cui chi vuole le manette è la parte dominata, raccontando piuttosto quanto la volontà di volerle indossare sia un esempio di libertà estrema».

“Manette” giunge a poche settimane dalla conclusione del travolgente “Showcase Summer Tour”, con cui la scorsa estate BEATRICE QUINTA ha portato sul palco in giro per l’Italia la sua musica e la sua fortissima personalità, quella con cui è entrata nel cuore di milioni di spettatori. Tra le hit in scaletta, “$e$$O”, pubblicato durante la sua partecipazione a “X Factor”, e “Attrazione fatale”, uscito ad aprile, un brano forte che incita ad avere consapevolezza e fiducia in se stess*.

Beatrice Visconti, in arte BEATRICE QUINTA, è una cantautrice siciliana, nata a Palermo nel 1998. Inizia a scrivere racconti da piccola e poi trasforma quello che scrive in musica. Vince concorsi nella sua città come “rock 10 e lode” e “notti d’autore”. Esordisce a Sanremo Giovani nel 2015 con il brano “Paulette”.

In questi anni scrive e canta le sue canzoni, ma collabora anche come autrice con altri artisti. Nel frattempo, scrive anche top line per diversi dj in tutta Europa. Nel 2020 inizia un nuovo percorso artistico, continuando a scrivere intrugli pop ironici e seducenti. Nel 2022 partecipa a “X Factor”, si classificaseconda e pubblica il suo inedito “Se$$o”. Lo scorso marzo si esibisce live a Palermo, Milano e Roma con il “Club Showcase Tour 2023”, mentre il 14 aprile pubblica il singolo “Attrazione fatale”. A giugno intraprende il suo “Showcase Summer Tour” portando in giro per l’Italia la sua musica e la sua fortissima personalità, con cui è entrata nel cuore di milioni di spettatori.

