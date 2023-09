Tate Mcrae la cantautrice da 6 miliardi di stream in radio con “greedy”

Share

È uscito in digitale “greedy”, il nuovo entusiasmante singolo della cantautrice multiplatino, giovane promessa del pop con oltre 6 MILIARDI di stream TATE MCRAE.

Il brano, che vanta dopo solo tre giorni già 10 MILIONI di stream, è entrato direttamente nella TOP 20 (#16) della classifica globale di Spotify ed entrerà in rotazione radiofonica venerdì 22 settembre.

Online il videoclip, diretto da Aerin Moreno (Dove Cameron, Madison Beer) e coreografato da Sean Bankhead (Cardi B, Lil Nas X): https://www.youtube.com/watch?v=To4SWGZkEPk.

Ambientato in una pista da hockey deserta, il video mostra una nuova immagine dell’artista.

Scritto e prodotto dagli hitmaker Ryan Tedder (Taylor Swift, Beyoncé), Amy Allen (Harry Styles, Justin Bieber) e Jasper Harris (Doja Cat, Post Malone), l’ipnotico nuovo brano, in cui viene messo in particolare risalto il grandissimo talento vocale della cantautrice, è solo un assaggio della sua nuova musica.

Il nuovo singolo segue il successo ottenuto con la collaborazione con Tiësto su “10:35”.

«Sono entusiasta di pubblicare “greedy” e di condividere questo nuovo capitolo della mia musica con il mondo – dichiara Tate McRae – Ho scritto “greedy” facendo riferimento alla sicurezza di sapere quello che si vuole. Sento che questa è la prima volta in cui le persone vedono un lato più grintoso e più giocoso di me».

All’inizio di questo mese, Tate ha intrapreso il suo “ARE WE FLYING TOUR” in Nord America, partendo da Chicago il 5 settembre. Continuerà a toccare le principali città degli Stati Uniti, tra cui Boston, New York, Dallas, Los Angeles e Phoenix, prima di concludersi a Seattle il 13 ottobre.

Tate McRae greedy Artwork

La cantautrice e ballerina canadese Tate McRae è sicuramente un’artista da tenere d’occhio con i suoi 6 miliardi di stream, quasi 1 MILIARDO di views, una hit alla #1 e numerose dance hit. Ha ricevuto innumerevoli riconoscimenti, tra cui nomination per un Billboard Music Award, un People’s Choice Award e quattro iHeartRadio Music Awards. È stata inserita nella lista Forbes 30 Under 30 per il 2021 come la musicista più giovane della lista, nonché nella lista Up Next Artist di Apple per il 2021, Artist to Watch di Amazon nel 2021, nella Artists To Watch 2021 di Pandora e nella lista 21 Under 21 di Billboard e nella One’s To Watch di People. È stata anche nominata Artist on the Rise di YouTube e Push Artist di MTV per luglio 2020. Più recentemente è stata nominata ai People’s Choice Awards come The New Artist of 2021 e agli iHeart Radio Music Awards 2022. Il singolo alla #1 “you broke me first” (certificato ORO in Italia), vanta quasi 2 MILIARDI di stream. Tate ha collaborato con Khalid nella loro traccia “working”, con il dj Regard e Troye Sivan nella loro hit dance “You”, in “u love u” di blackbear, in “10:35” di Tiësto e con Jeremy Zucker nel suo singolo “that way”. Ha pubblicato i due EP ALL THE THINGS I NEVER SAID e TOO YOUNG TO BE SAD EP e si è esibita in vari festival, tra cui Lollapalooza, Bannaroo, Firefly, Governor’s Ball, Austin City Limits e altri ancora. Il 2022 è stato un anno eccezionale per la cantautrice, con l’uscita del suo attesissimo primo album “i used to think i could fly”, che ha debuttato alla #1 nella classifica Global Top Albums Debut di Spotify, si è piazzato nelle Top 10 in diversi paesi al momento della sua pubblicazione e ha accumulato quasi 1 MILIARDO E MEZZO di stream fino ad oggi. L’album include il singolo PLATINO certificato dalla RIAA “she’s all i wanna be” e la traccia certificata ORO “feel like shit”. L’album ha mostrato Tate al massimo delle sue capacità, con collaborazioni con autori e produttori di alto livello, tra cui Greg Kurstin, Finneas, Charlie Puth, Alexander 23, Blake Slatkin, Louis Bell e altri. L’album ha ricevuto elogi da parte di Billboard, che ha dichiarato che “Tate McRae entra tra le celebrità con il suo tanto atteso album di debutto”, mentre GRAMMY.com ha affermato che “ogni traccia dimostra che McRae è pronta a diventare una delle superstar più autentiche della sua generazione”. La giovane stella della musica è stata brand ambassador di Maybelline New York ed Essentia e ha collaborato con Sony Electronics in diverse campagne. Ha collaborato con la casa di moda di lusso MCM per la loro collezione primavera/estate 2023 e ha lanciato una collezione capsule con l’azienda di gioielli Vitaly.

Comunicato Stampa: Parole e Dintorni