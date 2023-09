VillaBanks annuncia il suo album di inediti

Share

Il percorso di VillaBanks è in continua evoluzione. Dalla pubblicazione di “SEX FESTIVAL”, la sua musica è stata un crescendo di nuovi singoli, featuring e un lungo tour estivo di successo che lo ha portato in giro per l’Italia e non solo.

Ma ora è pronto ad arrivare ancora più in alto: fuori venerdì 27 ottobre “VILLABANKS” (SideOut/distribuito da Virgin Records Italia), il nuovo e atteso album dell’artista.

Un progetto che arriva durante un periodo pieno di soddisfazioni per VillaBanks, che ha scalato le classifiche, una release dopo l’altra, e collezionato milioni di streams. Anticipato dalle hit estive “Giochi” (https://villa.lnk.to/giochi), “Caramelo” feat. RVFV e SHIVA (https://villa.lnk.to/caramelo) e “Papaya” (https://villa.lnk.to/papaya) – quest’ultimo in grado di raggiungere la top 5 di Spotify in pochissimo tempo, diventando uno dei brani più ascoltati del momento in Italia – “VILLABANKS” sarà un viaggio che andrà oltre le luci del palco, i record, la fama e ci porterà a scoprire Vieri come mai prima d’ora in tutte le sue sfaccettature.

Vieri, aka VillaBanks, ha 23 anni. Cittadino del mondo, viene influenzato da vari generi musicali che riporta nelle sue produzioni artistiche. Dopo 3 mixtape prodotti con Linch, con il quale fa squadra fissa ancora oggi, nel 2018 esce il suo primo singolo “9 mesi”. Nel 2019 arrivano ancora altri singoli e man mano i suoi temi sensuali, passionali e carnali passano dall’italiano all’inglese per poi arrivare allo spagnolo e finire al francese. A settembre 2019 pubblica il suo primo album “NON LO SO”, prodotto interamente da Linch, che contiene il brano “Candy” certificato disco di platino, e nel 2020 arrivano anche il secondo e il terzo disco, “Quanto Manca” e “El Puto Mundo”, che contiene il singolo di successo “Pasticche” feat. Capo Plaza, certificato platino. A febbraio 2021 esce il singolo “Il Doc” feat. Papa V, scritto in occasione di San Valentino e inserito in “Filtri”, che l’anno successivo ha un secondo capitolo con “IL DOC 2” feat. Gue e Tony Effe. A luglio 2021 esce il doppio album “FILTRI + NUDO”, certificato disco di platino (dati diffusi da Fimi/GfK Italia), che contiene i brani “Rompo” feat. Boro Boro, disco di platino, e “Sensazioni momentanee”, disco d’oro. Dopo l’EP “La Filosofia”, a settembre 2022 l’artista pubblica “Sex Festival”, molto più di un progetto discografico: un viaggio – arricchito dalla presenza di ospiti della scena urban e indie italiana – verso la volontà di rappresentare più forme di libertà, l’amore per la vita e i valori fondamentali che ognuno di noi riconosce come tali, cercando di educare soprattutto i ragazzi più giovani alla sessualità e all’affettività. A febbraio di quest’anno è uscito l’ultimo singolo “IL DOC 3” feat. Tony Effe, Slings & MamboLosco (prodotto da Linch e Andry The Hitmaker), certificato disco di platino da FIMI/GfK Italia, ancora una volta in occasione di San Valentino, la terza stagione per quella che è la saga più a luci rosse che ci sia, che ha raggiunto mezzo milione di stream solo su Spotify in 24 ore. All’album ha fatto seguito un tour autunnale sui palchi dei club delle maggiori città italiane. Nell’estate 2023 pubblica i nuovi singoli “Giochi”, prodotto da Drillionaire, e “Caramelo” feat. RVFV e SHIVA, prodotta da Ava e BLSSD e “Papaya”. Ad oggi VillaBanks conta più di 1 miliardo di stream totali, e, grazie ai suoi “switch” nei brani tra diverse lingue, ha suscitato interesse anche nei mercati internazionali.

