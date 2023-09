“Halo” il nuovo singolo dell’artista britannico Bakar

Share

È uscito venerdì 22 settembre, “HALO”, il nuovo album dell’artista britannico fra i più interessanti della sua generazione BAKAR.

Sempre da oggi disponibile il nuovo singolo “All Night“, canzone adatta alla generazione indie sleaze dai melodici riff di chitarra comunicando le complessità legate all’affetto e all’infatuazione.

Composto da 11 tracce, “Halo” esplora la dicotomia di Bakar tra la solitudine nomade di una vita costantemente in viaggio e lo “stile di vita” di un musicista. Il disco, dal forte sound indie rock, racchiude la crescita e la maturità di Bakar come artista, svelando una nuova vulnerabilità nella sua produzione creativa.

Registrato prevalentemente tra AirBnb, hotel e case da Londra a Los Angeles, l’album si apre con “One In One Out“, introdotta dalla pluripremiato rapper britannica e amica Little Simz.

All’interno dell’album, “Selling Biscuits“ e “Invisible“ esplorano la candida vulnerabilità di Bakar come artista; mentre “Facts_Situations” presenta una malinconica melodia di tromba di Mark Crown (Rudimental, J Hus) ed è completata da un outro parlato dalla modella Mona Tougaard.

Compaiono nell’album i precedenti singoli “I’m Done“, “Right Here, For Now“ e “Alive!“, così come un nuovissimo remix di Summer Walker del successo virale di Bakar, diventato disco di platino “Hell N Back“,che funge da bonus track.

Per celebrare l’uscita di “Halo”, Bakar ha chiesto all’amico e autoproclamato “scam artist” Slawn di creare un artwork alternativo per l’album. L’opera d’arte di Slawn è suddivisa in quattro parti, ognuna contenuta in una musicassetta in edizione limitata e risulta completa una volta che tutte e quattro le musicassette vengono messe insieme, come in un puzzle.

Bakar – Halo Tracklist

‘One In One Out’ ‘Alive!’ ‘Facts_Situations’ ‘All Night’ ‘Selling Biscuits’ ‘I’m Done’ ‘Right Here, For Now’ ‘Hate The Sun’ ‘Invisible’ ‘Sofa’ ‘Hell N Back’ (feat. Summer Walker) [Bonus Track]

Il prossimo 9 novembre Bakar sarà live al Circolo Magnolia di Milano per l’unica data italiana del suo “The Halo Tour”.

Resistendo alle categorizzazioni durante la sua costante crescita sotto i riflettori, Bakar offre tutta l’attitudine nei testi tipica di un rapper, il portamento virtuoso di un producer e l’abilità pop di un cantautore. Voci note al pubblico – Elton John, Virgil Abloh, Skepta – hanno espresso il loro apprezzamento per la musica di Bakar. Nato a Camden, nel nord di Londra, e cresciuto a suon di Choice FM, CD RnB e del Corano, le prime influenze musicali di Bakar spaziano dalla nascente scena grime londinese ai Red Hot Chili Peppers e a gruppi indie inglesi come i Maccabees. È salito alla ribalta con il singolo autoprodotto Big Dreams (2017), brano pop-rap ritmato e accattivante di derivazione post-punk, cui segue il suo mixtape del 2018 “BADKID”, prodotto insieme a Zach Nahome. La consacrazione non tarda ad arrivare, nel 2019, con il suo singolo “Hell N Back“, raggiungendo la #1 della Adult Alternative di Billboard e che attualmente sta vivendo una rinascita di popolarità, avendo raggiunto la Top 20 della UK Official Singles Chart. Nel 2022 pubblica l’album di debutto “Nobody’s Home”, una raccolta di meditazioni oscure e sonorità in continua evoluzione. Con un mix di fraseggi di chitarra acustica, ritmi oscillanti e testi sulla politica, l’identità e la salute mentale, in “Nobody’s Home” Bakar esplora argomenti per lui molto vicini, ma senza l’obiettivo di ergersi a portavoce di certe tematiche sociali.

Comunicato Stampa: Parole & Dintorni