Sold out per la tappa napoletana di Marrageddon

Marracash ha annunciato il SOLD OUT della data di Napoli. Saranno 55.000 gli spettatori che sabato 30 settembre si raduneranno all’Ippodromo di Agnano per la seconda data del festival rap più atteso dell’anno, che conterà così in totale 140.000 presenze.

Questa lineup e orari degli artisti che si alterneranno sul palco della città partenopea, per uno show che replicherà le vibes e l’energia che tra poco verranno sprigionate nella città meneghina:

ORE 13.00 INGRESSO GOLD E PLATINUM PACKAGE

ORE 14.30 APERTURA INGRESSI RED E GREEN ZONE

ORE 16.30 RADIO DEEJAY e M2O WITH WAD

ORE 16.55 DJ TY1 VS DJ ZAK #HIPHOP50

ORE 17.20 NAYT

ORE 18.05 MADAME

ORE 19.00 ERNIA

ORE 19.20 GEOLIER

ORE 20.15 LAZZA

ORE 21.15 MARRACASH

(+ SANTERIA SET CON GUÈ)

La cassa e l’infopoint saranno aperti già dalle ore 11.00.

MARRAGEDDON è una grande festa unica e irripetibile, mai vista in Italia, per celebrare il percorso che questo genere ha fatto negli anni. Due show che l’artista ha voluto mettere in piedi per suonare live la sua musica assieme ad altri artisti e amici, unendo Milano e Napoli.

Radio Deejay e m2o sono media partner di Marrageddon.

“Marra è da sempre un amico delle nostre radio, per questo abbiamo scelto di seguire il suo percorso dal principio e oggi siamo felici di poter supportare anche il suo festival. Saremo presenti a Milano e a Napoli con Deejay e m2o con un programma unico, pensato per l’evento, che andrà in onda in contemporanea su entrambe le radio. Il format sarà esclusivo: Albertino e WAD in diretta da Marrageddon. Insomma, ci saremo e lo faremo, come sempre, in modo speciale.” (Linus e Albertino)

Il livestream sarà disponibile sul canale Twitch di Amazon Music Italia per entrambe le tappe del festival a Milano e Napoli.

Adidas Originals è Official Partner del festival.

Frecciarossa è il Treno Ufficiale del festival.

Eventi in Bus è servizio bus ufficiale del festival.

Gli ultimi anni sono stati per Marracash una grande conferma artistica di quanto prodotto in tutta la sua carriera. Due dischi di grande successo, che continuano a piantonare le classifiche e contano in totale 12 certificazioni platino – 5 per “NOI, LORO, GLI ALTRI” e 7 per “Persona” – e 4 miliardi di stream, un tour che ha registrato un totale 250.000 presenze – con oltre 150.000 biglietti venduti per le date indoor, tutte sold out, nei Palasport – e la vittoria della Targa Tenco 2022 con “NOI, LORO, GLI ALTRI” per la categoria miglior disco in assoluto.

