Cineteca Milano, rassegna nuovo cinema ebraico e israeliano

Share

Anche quest’anno, la Fondazione CDEC in collaborazione con Cineteca Milano presenta al pubblico milanese la realtà multiforme della cultura ebraica e della società israeliana attraverso il linguaggio del cinema.

Durante il mese di ottobre verrà presentata la 16° edizione della Rassegna Nuovo Cinema Ebraico e Israeliano con l’obiettivo di far conoscere al pubblico milanese la storia, le tradizioni e la cultura della minoranza ebraica.

La rassegna prevede quattro appuntamenti serali il 15, 22, 26 e 29 ottobre 2023 che si svolgeranno al Cinema Arlecchino, in Via San Pietro all’Orto 9. In questa edizione la rassegna verrà presentata in una formula diversa rispetto agli anni passati: le pellicole saranno presentate soltanto in orario serale durante la seconda metà del mese di ottobre.

Come negli anni passati le pellicole saranno tutte in lingua originale e sottotitolate sia in italiano che in inglese (nel caso delle produzioni in lingua ebraica), questo per permettere anche al pubblico internazionale di partecipare alla manifestazione.

Sara Ferrari, storica Direttrice Scientifica della rassegna, introdurrà i film presentati, mentre ospiti speciali interverranno nell’arco delle diverse serate.

IL PROGRAMMA DEI FILM



Domenica 15 ottobre 2023 h 21.00

Giornata inaugurale – Serata a cura di Associazione Amici del CDEC

Introduzione a cura di Ruggero Gabbai e Daniela Scala

Vishniac (Laura Bialis, USA, 2023, 93’) v.o. sott. ing. e it

Dalle strade cosmopolite della Berlino prebellica agli shtetl in Polonia e Lituania fino agli uffici di Princeton di Albert Einstein, VISHNIAC accompagna gli spettatori in un viaggio, attraverso l’obiettivo di uno dei più importanti fotografi del 20° secolo. Roman Vishniac è noto soprattutto per aver attraversato l’Europa dell’Est dal 1935 al 1938, su incarico dell’American Joint Distribution Committee, per fotografare la vita ebraica nell’Europa dell’Est. Lo scopo delle fotografie era raccogliere fondi per le comunità ebraiche povere.

Domenica 22 ottobre 2023 h 21.00

Introduzione di Ruggero Gabbai e Matteo Pavesi

Trailer del documentario Liliana. Il grande nulla di Ruggero Gabbai

La Terre Promise (Heny Roussel, FR, 1925, 80’)

Film muto rieditato da Ruggero Gabbai con accompagnamento musicale di NefEsh Trio.

In un piccolo ghetto dell’Est Europa, una famiglia ebrea festeggia la festa di Pesach. La dissonanza tra i fratelli Sigoulim rispecchia in modo accurato il conflitto tra due poteri, uno che circonda Samuel, devoto rabbino, e l’altro attorno a Moïse, talentuoso prestatore di denaro.

Giovedì 26 ottobre 2023, h 21.00

Serata a cura di AcomeA. Saluti di benvenuto da parte dio Alberto Foà. Introduzione a cura di Sara Ferrari

Matchmaking (Erez Tadmor, Isr., 2022. 96’) v. o. sott. ing. e it.

Moti Bernstein è il figlio che ogni madre desidera, uno studente a cui ogni rabbino ama insegnare, il compagno di studi ideale alla scuola talmudica, il compagno perfetto per ogni sposa. Ha tutto: una buona famiglia, una mente brillante e non è nemmeno brutto…. Alla ricerca di una moglie, incontrerà le migliori ragazze del mondo ebraico ortodosso ma si innamorerà dell’unica ragazza che non potrà mai avere, l’unica che vuole. Contro tutto ciò che conosce e ogni valore che gli sta a cuore, Moti sarà costretto a sbilanciarsi nel modo più inaspettato e insolito.

Domenica 29 ottobre 2023, h 21.00

Introduzione a cura di Sara Ferrari

Judas (Dan Wolman, Isr., 2022, 84’) v. o. sott. ing. e it.

Basato sul celebre romanzo di Amos Oz, Judas racconta la storia di Shmuel Ash, accompagnatore dell’anziano Gershom Wald. I due si confrontano sull’umanità di Gesù e sul tradimento di Giuda Iscariota, oggetto della tesi di Shmuel. Le cose si complicano quando Shmuel s’innamora di Atalia, la nuora di Wald. Un groviglio di relazioni che tocca anche la questione delle radici dell’antisemitismo, le origini del conflitto arabo-israeliano e la complessa realtà in Israele.

Direttrice Scientifica Sara Ferrari

A cura di Nanette Hayon e Anna Saralvo

📍 Cineteca Milano Arlecchino

Via San Pietro all’Orto 9

20121 Milano

Comunicato Stampa: Cineteca Milano Ufficio Stampa