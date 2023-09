Niveo da domani in radio “Un’altra mania”

Share

Venerdì 29 settembre fuori su tutte le piattaforme digitali “Un’altra mania” (http://ada.lnk.to/unaltramania). Il brano è una versione completamente nuova di “Mania”, singolo inserito nella tracklist del primo EP di Niveo,” Scarabocchi”, uscito il 30 giugno. “Mania” nasce da una sfida lanciata da Dardust ad Amici: comporre un brano su un suo beat. Pur non avendo vinto, Niveo ammette di esser riuscito nella missione: STUPIRE. Proprio per questo motivo ha scelto di tenere l’anima di quel pezzo e inserirlo nel suo disco.

La produzione di questa nuova versione (Formica Dischi/ADA Music Italy), dal sound fresh e drum&bass, è stata affidata a Steve Tarta il quale ha aggiunto un tocco di follia andando a rielaborare i suoni del brano aggiungendo dei synth super moderni.

«Penso che, in fondo, tutti noi abbiamo “Manie” a tenerci compagnia. Con questa nuova versione vorrei ricordarci, me compreso, di seguire fino in fondo le proprie passioni sorridendo delle nostre piccole manie. Non facendole però diventare ossessioni, mai.» – racconta Niveo a proposito di “Un’altra Mania”.

“Un’altra mania”, accompagnato da un video ufficiale diretto da Marco Mannini per Wet Creative in uscita su Youtube la prossima settimana, chiude quindi l’adolescenza musicale di Niveo (che compirà vent’anni l’8 novembre prossimo) passata dall’esordio come artista di strada ad Amici all’Ep “Scarabocchi” fino ad un nuovo viaggio in vista dell’uscita di un imminente singolo inedito.

Marco Fasano in arte Niveo è un cantautore classe ’03 nato e cresciuto in provincia di Pistoia. Viene attratto dalla musica fin da piccolo. Se ne accorgono i suoi genitori quando lo ritrovano a fischiettare e cantare a memoria tutte le canzoni che ascolta. Il primo vero approccio con il mondo della musica arriva a 15 anni quando diventa il cantante di una band nata nella sua scuola. Come per tanti ragazzi della sua generazione il lockdown è per lui un momento surreale ma Niveo, positivo ma anche malinconico per indole, non si perde d’animo e utilizza il tempo a disposizione scrivendo articoli in inglese come lavoro part-time. È così che riesce ad acquistare la sua prima chitarra che impara a suonare da autodidatta. Con questa inizia a comporre per la prima volta delle canzoni e, dopo qualche tempo, viene notato dall’etichetta toscana Formica Dischi che decide di affiancarlo nel suo percorso di crescita musicale. I primi live per le strade di Lucca lo fanno conoscere e apprezzare dalle persone al punto che, qualche mese dopo riesce a comprarsi con i soldi guadagnati una nuova chitarra e un telefono. Le persone lo apprezzano così tanto che, qualche mese dopo, arriva il suo primo vero concerto.

Il debutto discografico avviene nella prima metà del 2022 con Occhi e Solo sotto al sole. A settembre dello stesso anno entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi dove riscuote un buon successo con il singolo Scarabocchi, canzone che ad oggi conta quasi due milioni di stream sul solo Spotify. Dentro il talent show di Canale 5 Niveo pubblica altri due singoli: Sui sedili della Metro e Passo dopo passo. Non mi va, fuori a inizio giugno, è il brano che ha anticipato il suo primo EP, Scarabocchi, fuori dal 30 giugno per Formica Dischi/Orangle Records con distribuzione ADA Music Italy, per il digitale, e Halidon, per il formato fisico. Nell’estate 2023 Niveo parte con un tour che lo porta a suonare nelle piazze e nei locali italiani con tappe anche al RDS Summer Festival. II 10 agosto dello stesso anno riceve un ambito riconoscimento nazionale: il Premio Lunezia Generazione Z per il valor musical-letterario del brano “Nuvole”. Niveo, dal 2023, fa parte della Nazionale Cantanti Italiana.

Comunicato Stampa