Ludovica Martino protagonista in “RESVRSIS”

Sarà presentato venerdì 27 ottobre nella sezione Panorama Italia di Alice nella Città – sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alle giovani generazioni – RESVRGIS, secondo lungometraggio del regista Francesco Carnesecchi (dopo La partita del 2020). Un thriller adrenalinico, ricco di suspence e di mistero, in cui una battuta di caccia si trasforma in una lotta per la sopravvivenza, annientando i confini tra prede e predatori. A vestire i panni dei protagonisti, alcuni tra i giovani attori più promettenti del panorama cinematografico nazionale: Ludovica Martino (Il campione, Sotto il sole di Riccione, Skam Italia), Beatrice Fiorentini, Blu Yoshimi (Il sol dell’avvenire, Piuma, Likemeback), Beatrice Modica (Per lanciarsi dalle stelle), Daniele Mariani (Io sono Mia, Il legionario) e Thomas Santu (Io, Leonardo).

RESVRGIS è prodotto da Jacopo Pica per Illmatic Film Group con Pierfrancesco Fiorenza per Beetlefilm ed Ellida Bronzetti per Red Carpet (Gruppo ILBE).

SINOSSI

Sara e i suoi amici organizzano una battuta di caccia in un luogo a loro sconosciuto. Ma nelle profondità del bosco si nasconde qualcosa di oscuro, che mette in pericolo le loro vite. I cacciatori diventano prede mentre una misteriosa creatura riporta alla luce un passato tenebroso.

