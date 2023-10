La band di Dallas Little Image scale le classifiche USA

Share

I LITTLE IMAGE – la giovane band electro rock di Dallas formata da Jackson Simmons (voce/chitarra), Brandon Walters (basso/synth) e Troy Bruner (batteria) – stanno dominando la classifica delle radio alternative negli Stati Uniti! Il loro singolo “OUT OF MY MIND” ha raggiunto, infatti, ufficialmente il #1 (supportato da radio come SiriusXM e iHeart) ed ora è finalmente disponibile anche per le radio italiane!



Il singolo è accompagnato da un ipnotico videoclip musicale diretto da Sawyer Skipper ed è estratto dall’album “SELF TITLED”, prodotto insieme a Chad Copelin (che vanta collaborazioni con 5 Seconds of Summer, Avril Lavigne, Christina Perri, Amy Lee degli Evanescence). Nel disco i LITTLE IMAGE mescolano influenze alternative, acustiche, psichedeliche e mainstream per creare uno stile unico e tutto loro.

Comunicato Stampa: Universal Music