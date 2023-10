Fuori il nuovo singolo di Drake feat. Sexyy Red & SZA

Share

È in radio “Rich Baby Daddy”, il brano di Drake feat. Sexyy Red & SZA estratto da “For All The Dogs”, il nuovo album del rapper che ha debuttato oggi alla #1 della classifica FIMI, tra i progetti più attesi di questa stagione. Dopo il primo singolo che ha anticipato il progetto, “Slime You Out” feat. SZA, e che conta oltre 76 milioni di stream su Spotify, l’artista canadese torna a collaborare con la cantautrice, questa volta accompagnato anche da Sexyy Red.

“For All The Dogs” è stato pubblicato dopo diverse anticipazioni sui social e annunci durante i live che hanno fatto impazzire i fan e il pubblico per tutta l’estate.

Drake in seguito condiviso come primo teaser la copertina dell’album sul suo profilo Instagram, particolarmente speciale perché è stata disegnata dal figlio, Adonis. Sempre Adonis è protagonista anche del video “8AM in Charlotte”, confermando quanto sia ormai centrale non solo nella vita personale ma anche nel percorso artistico del rapper.

Comunicato stampa: Universal Music