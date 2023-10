Per la prima volta a Milano Octo Octa b2b Eris Drew

Club Nation Agency e Alzaya presentano, per la prima volta a Milano, venerdì 17 novembre 2023 a DISTRICT272 in via Padova 272 a Milano, la coppia di dj di fama internazionale OCTO OCTA B2B ERIS DREW. Opening act sarà Volantis b2b Nicodemo e il dj Kingsizebed.

Un evento irripetibile e pieno di energia con il dj-set di Octo Octa b2b Eris Drew, coppia di dj transgender, icone della scena LGBTQ+ internazionale, con un sound unico e travolgente tra musica elettronica e house. Durante la serata, Octo Octa intratterrà il pubblico con il suo stile tipico, tra suoni house e contaminazioni breakcore e noise, e ad accompagnarla alla consolle sarà Eris Drew con le sue melodie techno e psichedeliche, in un dj-set unico in cui le due artiste suoneranno esclusivamente solo dischi in vinile. Opening act sarà a cura di Volantis b2b Nicodemo e il dj Kingsizebed.

Octo Octa, nome d’arte di Maya Bouldry-Morrison, è una dj e producer transgender americana di musica house. Gestisce l’etichetta discografica T4T LUV NRG con la sua partner Eris Drew nel New Hampshire. House, techno e breakbeat sono i generi preferiti dell’artista che mette insieme durante i suoi dj-set capaci di intrattenere qualsiasi tipo di pubblico.

Eris Drew, è una dj, produttrice e trans estatica di Chicago. Gestisce l’etichetta discografica T4T LUV NRG con Octo Octa nel New Hampshire. Ha iniziato a mixare dischi all’età di 18 anni quando ha scoperto la musica house e ha continuato il suo percorso musicale diventando una dj famosa in tutto il mondo. Nel tentativo di contestualizzare l’esperienza rave, Eris tiene conferenze in ogni paese sulle connessioni tra la cultura della musica dance e altre tradizioni estatiche. Inoltre, è una sostenitrice delle persone trans/non-binarie/queer e fa da mentore ad aspiranti dj e musicisti.

Volantis e Nicodemo, hanno una solida reputazione all’interno della scena elettronica italiana sia come dj e produttori, sia come figure riconosciute nella scena milanese come promotori di alcuni dei migliori eventi nelle location più rappresentative della città e per aver saputo dare una connotazione internazionale al loro progetto Alzaya.

Kingsizebed, aka ioio, si muove su e giù con la musica dalla fine degli anni ’90. Resident dj e curatore dei queer party Vitamina e Solida a Milano. Vitamina Musica è l’etichetta discografica fondata nel 2019.

Alzaya è una label creata da Volantis e Nicodemo, due artisti in ascesa con base a Milano. La decisione di creare anche un’event series è nata dalla sinergia Club Nation Agency leader nel mercato di eventi con DJ internazionali da ormai 15 anni. Alzaya è un tempo indefinito che nasce negli anni 80 e si protrae verso il futuro. Una finestra su un paesaggio sconfinato, dove ritmi etnici incontrano l’elettronica europea.

Club Nation Agency, è un’agenzia composta da un team di specialisti dell’intrattenimento focalizzati su eventi legati a Live Show e DJ Set. Fornisce consulenza imparziale ed esperta a brand e festival che desiderano costruire piattaforme credibili nel settore intrattenimento ed eleva i marchi che cercano di creare un impatto maggiore nel settore dello show business, costruendo progetti da idee e intuizioni.

Le porte si apriranno alle ore 23 e la musica terrà compagnia fino alle ore 06.00.

Biglietti: https://link.dice.fm/Wd78960d369d

Comunicato Stampa: Coco District