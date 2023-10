Elrow il festival di musica elettronica per la prima volta in Italia

ELROW, il format di musica elettronica più pazzo del mondo, arriva a Padova portando per la prima volta in Italia la versione XXL, di elrow, ancora più grande e ancora più divertente. L’appuntamento è per sabato 18 novembre in Fiera di Padova. I biglietti early bird sono andati a ruba in meno di 24 ore. La general admission è già partita su www.elrowpadova.com e nei circuiti Xceed, Ticketmaster e Ticketsms.

La line up presenta nomi incredibili in entrambe le sale, e due allestimenti differenti a tema: Frank Storm, Bastian Bux, James Hype, Claptone, Wade, Alan Fitzpatrick, Antonio Pepe, Chris Liebing, Layton Giordani, Tini Gessler, Mau P.

Questi saranno i protagonisti delle due room di ELROW XXL: Triangulo de las Rowmudas, ispirato all’immaginario marinaro dei pirati, e Horroween, dedicato al mondo del brivido e del terrore.

Elrow è un party unico, un’esperienza in cui l’ordinario non è contemplato, ma dove esiste la ricerca dello straordinario e dell’inaspettato, il luogo dove ognuno può essere ciò che vuole.

Elrow si distingue da tutti gli altri eventi al mondo grazie alla presenza di numerosi elementi artistici e scenografici (confetti, costumi, gonfiabili, make-up, decorazioni, oggetti di scena, performance). Questa caratteristica ha fatto in modo che i party di elrow siano da tutti riconosciuti come eventi colorati, pazzi e stravaganti.

Per ricreare l’atmosfera caratteristica di elrow, a ogni evento partecipano più di 150 attori, inclusi clown, giocolieri, performer, make-up artist e trampolieri.

ELROW XXL

Elrow è un format nato a Barcellona e ha subito conquistato il pubblico, diventando in breve tempo un vero e proprio fenomeno mondiale: le feste di elrow hanno luogo in tutto il mondo, registrando sempre numeri incredibili.

I dj che suonano a Elrow sono sempre eccezionali: il party è così amato da andare spesso sold out prima che vengano annunciate le line up, che poi portano spesso in consolle nomi di alto livello, dj superstar e nuove promesse destinate al successo nel giro di pochi anni.

Elrow è un format unico, inimitabile, consacrato dai clubber di tutto il mondo come un evento immancabile e speciale.

A Padova, nello specifico, i 15.000 presenti avranno l’occasione di perdersi tra due diversi mondi, che occuperanno due distinti padiglioni della Fiera con i loro allestimenti stravaganti e mozzafiato: da una parte il “Triangulo de las Rowmudas” e dall’altra “Horroween”.

E se l’evento si fa XXL, anche l’organizzazione non è da meno e si prepara ad accogliere al meglio il pubblico di elrow. Rispetto all’edizione “ridotta” dello scorso anno in Fiera di Padova, sono tante le novità e i perfezionamenti in programma: un migliorato sistema di accesso e uscita dalla venue, così come il sound system, rafforzate misure di sicurezza, guardaroba ampliato, un maggior numero di bar e in generale una logistica più efficiente.

L’organizzazione di elrow XXL a Padova vede la collaborazione di alcune delle realtà italiane più affermate nel mondo della musica dal vivo e del clubbing, come Parallel Management, il Muretto e Zed Live e la media partnership di Radio m2o, radio ufficiale dell’evento.

ELROW XXL

BIGLIETTI

Early bird: SOLD OUT

General Admission: 40 euro + 2 euro d.p. fino alle 17.59 del 18 ottobre

45 euro + 2 euro d.p. dalle 18 del 18 ottobre

Skip the queue: 55 euro + 2 euro d.p. – accesso prioritario salta coda

VIP Area ticket: 72 euro + 2 euro d.p.

– accesso terrazza VIP

– bar dedicato

– accesso prioritario salta coda

INFO: www.elrowpadova.com

SOCIAL elrow: https://www.instagram.com/elrowofficial/https://www.facebook.com/elrowofficial/

Comunicato Stampa: Parallel Management