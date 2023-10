Premio Pierangelo Bertoli celebra il grande cantautore sassolese

Share

Dopo l’annuncio dei nomi dei grandi artisti che saranno premiati in occasione della 10ª edizione del Premio Pierangelo Bertoli (Manuel Agnelli, Fulminacci, Mario Venuti e Noemi) la Direzione Artistica, composta da Alberto Bertoli e Riccardo Benini, svela i membri della giuria che il 5 novembre presso il Teatro Storchi di Modena (Largo Garibaldi, 15 – inizio evento ore 21.00), decreterà il vincitore della sezione NUOVI CANTAUTORI.

Da questa edizione il Premio Pierangelo Bertoli si avvale del Patrocinio del Club Tenco, la cui collaborazione vede anche la presenza di membri del Club all’interno della giuria, sancendo così un’importante unione tra due manifestazioni che promuovono e sostengono la canzone d’autore.

La giuria sarà composta da: Daniele Lucca (operatore culturale Club Tenco), Desirèe Lombardi (membro del direttivo del Club Tenco), Paolo Giordano (giornalista per “Il Giornale”), John Vignola (giornalista, critico musicale e conduttore radiofonico di Rai Radio 1), Fio Zanotti (produttore e arrangiatore per artisti quali Adriano Celentano e Anna Oxa), Paola Gallo (giornalista ed esperta musicale), Maurizio Tirelli (pianista e compositore), Marco Ligabue (cantautore e chitarrista), Mirco Pedretti (responsabile Giovani e Cultura Arci Modena), Alberto Bertoni (autore e compositore), Bruna Pattacini (moglie di Pierangelo Bertoli) e infine la Band Premio Bertoli (composta da Marco Dieci al pianoforte e chitarra, Moreno Bartolacelli alle tastiere, Guido Pelati alle chitarre, Gigi Cervi al basso, Marco Bolgiani alla batteria e dalla voce di Monica Guidetti per i cori) che avrà a disposizione una sua scheda voto, oltre ad accompagnare tutte le esibizioni delle serate.

Questi gli 8 Nuovi Cantautori del PREMIO PIERANGELO BERTOLI – NUOVI CANTAUTORI, selezionati tra gli oltre 350 candidati, che si esibiranno, durante le serate condotte da Andrea Barbi, per aggiudicarsi il PREMIO che consiste in un riconoscimento in denaro di €5.000: MARCO ARATI da Reggio Emilia con il brano “Quattro anni luce” e la cover “La Bala”, EMANUELE CONTE da Treviso con “Proiettile Bambolina” e la cover “Chiama Piano”, MARCO SFORZA da Reggio Emilia con “Italia Divina Commedia” e la cover “Una Strada”, ENIF (nome d’arte di Francesca Fiandaca) da Torino con “Fango” e la cover “Due occhi blu”, il duo MASALA & FORESTA (nomi d’arte di Miriam Masala e Jo Foresta) da Savona con “Frastuono” e la cover “I Fiori che tu”, MICCI (nome d’arte di Mattia Miccichè) da Palermo con il brano “Due Mondi” e la cover “Così”, NAPODANO (nome d’arte di Daniele Napodano) dal Belgio con “Storia di un Ratto” e la cover “Cose del Passato” e PIER (nome d’arte di Pierfrancesco Speziale) da Pescara con “L’abbraccio di Pompei” e la cover “E così nasce una canzone”.

Premio Pierangelo Bertoli

Il 4 novembre, nel corso della prima serata del Premio, si terrà lo spettacolo “Le canzoni di Pierangelo”, che vedrà come protagonisti il grande attore NERI MARCORÈ che interpreterà i più noti brani del cantautore sassolese duettando con ALBERTO BERTOLI in un evento unico, mai andato in scena finora.

Al termine delle esibizioni degli 8 NUOVI CANTAUTORI sarà assegnata la Targa Michele Merlo, un premio in denaro di € 1.000 conferito per il miglior testo. Il vincitore renderà omaggio a Michele Merlo interpretando un brano del giovane cantautore scomparso.

Il giorno seguente, 5 novembre, Manuel Agnelli, Fulminacci, Mario Venuti e Noemi saliranno sul palco del Teatro Storchi di Modena per ritirare i premi ed esibirsi in onore di Pierangelo Bertoli.

A MANUEL AGNELLI andrà il PREMIO PIERANGELO BERTOLI. Agnelli con il suo talento musicale, la sua voce inconfondibile e la sua abilità compositiva ha contribuito in modo significativo a ridefinire il suono e la cultura della musica contemporanea nel nostro paese.

Il PREMIO PIERANGELO BERTOLI – ITALIA D’ORO verrà conferito a FULMINACCI per aver descritto in modo così originale e arguto nei suoi brani la situazione politico-sociale contemporanea o prospettica. I testi del giovane cantautore offrono un approccio autentico e innovativo creando nuovi modi di comunicare e di coinvolgere il pubblico.

MARIO VENUTI riceverà il PREMIO PIERANGELO BERTOLI – A MUSO DURO, per aver trattato nelle sue canzoni il tema dell’anticonformismo e dell’indipendenza intellettuale. Venuti si diverte a giocare, rileggere e creare brani in chiave tropicalista creando ponti culturali tra diversi mondi musicali.

Infine, a NOEMI sarà consegnato il PREMIO PIERANGELO BERTOLI – PER DIRTI T’AMO per aver parlato nelle sue opere del tema dell’amore anche sul piano universale. Con i suoi brani Noemi esplora in maniera profonda e mai banale i delicati sentimenti delle donne, della loro forza interiore e dell’importanza dell’accettarsi.

«Siamo molto soddisfatti di aver allestito anche quest’anno un cast straordinario, di qualità, la musica di Serie A che arriva a Modena per tributare a Pierangelo Bertoli il giusto riconoscimento – dichiarano i direttori artistici Alberto Bertoli e Riccardo Benini – È stupendo riscontrare come la figura artistica di Bertoli continui ad essere ricordata da grandi protagonisti della scena musicale e teatrale italiana».

Premio Pierangelo Bertoli

Nel corso della stessa serata gli 8 NUOVI CANTAUTORI si esibiranno nuovamente per aggiudicarsi il PREMIO, inoltre, NUOVO IMAIE assegnerà a uno dei finalisti un premio di € 10.000 finalizzato alla realizzazione di un tour, mentre, grazie a Acep/Unemia sarà conferita una borsa di studio di € 1.500.

Infine da quest’anno, tutti gli 8 Nuovi Cantautori riceveranno una borsa di studio del valore di €1.200 offerta dal Centro Internazionale di Alta Formazione delle Arti del Mediterraneo di Montescaglioso (MT).

I biglietti sono disponibili in vendita sul circuito Vivaticket, su www.emiliaromagnateatro.com e presso il Teatro Storchi di Modena (Largo Garibaldi, 15).

Platea € 28,00, Palchi e Balconata € 25,00, Prima Galleria € 20,00, Seconda Galleria € 15,00.

Abbonamento ai due spettacoli: Platea € 40,00, Palchi e Balconata € 36,00, Prima Galleria € 28,00, Seconda Galleria € 21,00.

Per informazioni contattare i numeri 3337984821 o 0592136021.

Il Premio Pierangelo Bertoli è indetto dalla Associazione Culturale Montecristo, con il sostegno della famiglia Bertoli e con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Comune di Modena, Comune di Sassuolo e del Club Tenco.

Le due serate sono realizzate con la collaborazione di BPER Banca, SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), Assoservizi Group, A Zeta Gomma, Cantine Riunite Civ, Lusienn Beauty & Spa Modena, Arci Nazionale Circuito Musicale, Arci Modena coordinata da Mirco Pedretti.

Comunicato Stampa: Parole & Dintorni