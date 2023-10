thevoto il nuovo singolo tra pop afrobeat

Share

Il percorso di THEVOTO è fatto di sperimentazioni ed evoluzioni, incontri e solidi legami. Questa volta thevoto ed heysimo sono accompagnati da WadeLeVrai in “v e s t i t i”, il nuovo singolo fuori da venerdì 27 ottobre, al link https://sptfy.com/P6rn.

Un viaggio che è un’esplorazione, sempre alla ricerca della realtà e di tutti i suoi dettagli unici. L’afrobeat di questo brano ci porta in luoghi e sensazioni lontane, ma valide per tutti noi. Perché la nostra identità è il nostro vestito, è come siamo e cosa vedono gli altri. “v e s t i t i” è un invito a togliere il superfluo per mostrarci veramente.

“Sono fan dell’afrobeat. Di quello fatto bene e Wade è tra i miei preferiti – racconta thevoto – La musica è stata ed è terapia. Appena ho capito che si stava aprendo ad un racconto intimo e personale ho deciso di non fermare la magia. Con Simo abbiamo pensato che fosse bello lasciargli lo spazio che meritava. Le strofe sono sue, io ho scritto il resto. È esattamente questo l’intento del progetto “&”: non semplici feat, ma la voglia di immergersi nel mondo dei 6 artisti che ho scelto di coinvolgere, ma siamo solo a 2/6 e c’è da tenersi forte”

“v e s t i t i” (& WadeLeVrai) segue “s e n z a • s a p e r l o • d i r e” (& Luca Re) (https://lnk.fuga.com/thevotoheysimokanesh_senzasaperlodirelucare-3), i primi due brani che iniziano a dare forma al progetto “&”. Oltre a racchiudere il concetto di featuring, “&” vuole anche essere un nuovo capitolo comunicativo, che traspare da una nuova modalità di scrittura dei titoli.

thevoto (in sigla “thv”) è il nuovo progetto artistico di Gianni Scacco. Classe 1997, inizia a scrivere e cantare a sette anni per affrontare il trauma della malattia della madre. Segue un periodo di gavetta fatta di apparizioni televisive ed eventi che lo porterà a vincere il premio Mogol con i suoi primi brani, che confluiranno nel primo album con Top Records. Nel 2017 esce con il singolo “Con i gomiti” che, grazie alla partecipazione nel videoclip di alcuni tra i più influenti youtuber e personaggi televisivi, supera il milione di views e arriva ai primi posti delle tendenze italiane. Nel 2019 esce sotto il nome Scacco con il nuovo album “L’inizio del Viaggio” prodotto da Leo Pari e Matteo Costanzo, con la partecipazione di Bucha e Blue Virus, che presenta live in molti contesti come il Beat Festival di Empoli, Spaghetti Unplugged e Largo Venue a Roma. Dopo una pausa di due anni e mezzo, in cui si mette fortemente in discussione e intraprende un percorso personale di crescita e consapevolezza, decide di tornare con una nuova identità che trova espressione in un progetto distante dalla direzione precedente, su un nuovo profilo Instagram e Spotify, supportato nella produzione da Simone “heysimo” Sproccati e da Alessio Vaccarini sul fronte manageriale. Dal 2022 thevoto pubblica diversi singoli tra cui ANN[EGO], prodotto dallo stesso artista e da heysimo, [BAN]DITO feat. Don Said e “XSI” in collaborazione con heysimo e Kharfi. Le ultime release “s e n z a • s a p e r l o • d i r e” (& Luca Re)” e “v e s t i t i” (& WadeLeVrai)” sono i primi tasselli di “&”, un viaggio che l’artista ha scelto di non compiere da solo, mescolando generi, background e culture differenti.

