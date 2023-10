Colapesce Dimartino protagonisti dell’evento Apple Music a Roma

Share

Martedì 7 novembre, Colapesce Dimartino saranno i protagonisti del prossimo evento musicale Today at Apple organizzato in collaborazione con Apple Music nello store di Via del Corso a Roma. Lo speciale incontro vedrà il duo di cantautori impegnato in una conversazione moderata da Daniela Collu (autrice e conduttrice), offrendo ai fan uno sguardo inedito e autentico sul loro processo creativo.

Colapesce Dimartino porteranno il loro pop esistenzialista in questo evento speciale in cui – oltre alle sonorità contemporanee ricercate – trovano spazio temi molto cari a Apple, come la qualità della vita e la salute mentale. Nel corso della serata, il duosi esibirà in un mini live acustico dei loro successi e in alcuni brani del nuovo album in Lux Eterna Beach, in uscita venerdì 3 novembre e disponibile su Apple Music in audio spaziale con Dolby Atmos.

Per non perdersi le inconfondibili sonorità contemporanee di Colapesce Dimartino e partecipare all’evento Today At Apple di martedì 7 novembre alle 18:30 presso lo store Apple Via del Corso (181-188) a Roma, è necessario prenotare il proprio posto registrandosi sul sito: https://apple.co/colapesce-dimartino

Comunicato Stampa: Goigest