The Bluebeaters il nuovo singolo, in ricordo di Matteo Costa Romagnoli

Sono passati dieci anni dalla ripartenza di THE BLUEBEATERS. Dieci anni fa si ricominciava con nuovi gregari e un progetto musicale che prediligeva il collettivo e la collaborazione. In questo momento di passaggio tra passato, presente e futuro, la band ha deciso di pubblicare il nuovo singolo “NON SENTO PIÙ” (Garrincha Dischi/Sony Music Italy). Disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 10 novembre, il brano non è solo un inedito dall’ultimo album “Shock!”, ma soprattutto un ricordo di Matteo Costa Romagnoli, produttore, autore, discografico, manager, amico e tanto altro.

“NON SENTO PIÙ” è un racconto per immagini di un uomo che non si riconosce più nella sua realtà, una lettera d’addio a quello che c’era prima. Un senso di arrendevolezza avvolge le parole, ma una malinconica allegria circonda la musica, nel nome del DO IT YOURSELF che ha sempre caratterizzato la band. Unicità, sincerità e legami che rimangono nonostante tutto. Ecco The Bluebeaters.

“Purtroppo la recente scomparsa di Matteo a giugno 2023 ci ha lasciato spiazzati. Erano alcuni mesi che non avevamo sue notizie ed è arrivata la più brutta notizia che potevamo aspettarci – racconta la band – Abbiamo avuto con lui un rapporto vero, creativo, intenso e a volte anche molto difficile, perchè no. Era una persona intelligente e vulcanica, quando si metteva in mente una cosa non la mollava fino alla fine. E avevo gusto. Ai tempi dell’uscita di ‘Shock!’ (Ottobre 2020) aveva deciso di tenere fuori dal disco questo brano, ‘NON SENTO PIÙ’, che doveva essere pubblicato qualche mese dopo per ridare slancio al progetto. Non c’è stato modo, non c’è stato tempo. Lo facciamo uscire ora, insieme a Garrincha, mantenendo il suo mix finale che è poi quel “magic touch” che riusciva a dare Matteo ai brani, tutto quel lavoro certosino e da nerd, che dava la sua personalissima impronta. E siamo molto contenti di farlo, soprattutto per aver avuto la fortuna di poter lavorare con lui.”

Un’avventura la loro che ripartirà anche dal palco: martedì 21 NOVEMBRE inizia dal LOCOMOTIV di BOLOGNA il “NON SENTO PIÙ TOUR”, un viaggio che porterà la band in giro per i club italiani, lontani da casa ma vicini a noi.

Di seguito il calendario delle date, prodotte da Kashmir Music:

21 NOVEMBRE 2023 – BOLOGNA – Locomotiv

1 DICEMBRE 2023 – RENDE (CS) – Mood Social Club

2 DICEMBRE 2023 – BARONISSI (SA) – Dissonanze

21 DICEMBRE 2023 – MILANO – Arci Bellezza

23 DICEMBRE 2023 – TORINO – Spazio 211

6 GENNAIO 2024 – TARANTO – Mercato Nuovo

20 GENNAIO – POGGIBONSI (SI) – Bottega 26

Info e biglietti: https://www.kashmirmusic.it/tour/the-bluebeaters-non-sento-piu-tour/

THE BLUEBEATERS degli ultimi dieci anni sono Patrick Benifei “Pat Cosmo”, Paolo De Angelo Parpaglione, Cato Senatore e Count Ferdi. Un quadrumvirato di colleghi che sono amici e amici che sono colleghi. Dopo l’uscita di Giuliano Palma nel 2012 fanno il loro grande ritorno alle origini nel 2015 con “Everybody Knows”, uscito in contemporanea in tutta Europa, in Giappone e in Nord America, anticipato dal primo singolo estratto “Roll with it”. Dopo anni di concerti e singoli, stringono un sodalizio con la label Garrincha Dischi con cui lavorano a un cambiamento dettato dall’urgenza di poter essere più vicini alla scena musicale italiana. A ottobre 2020 esce il nuovo album, “Shock!”, con 12 brani per la prima volta originali e scritti in italiano. Nella loro carriera diverse collaborazioni mostrano la loro ecletticità: Lo Stato Sociale con Matteo Romagnoli, Diego Mancino, Coez, Willie Peyote, Boomdabash ma anche Frah Quintale, Francesca Michielin e Nitro. Nel 2023 tornano a luglio con il singolo “Trinity” e a novembre con “NON SENTO PIÙ”, a cui fa seguito un tour nei club di tutta Italia.

Comunicato Stampa: HELP PR & MEDIA RELATIONS