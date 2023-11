Raphael Gualazzi, ferma al Puccini di Firenze il Dreams Tour

Share

Un nuovo progetto che celebra il sogno come trascendenza onirica, tra atmosfere new soul, influenze jazz, schegge di musica elettronica e suggestioni cinematografiche… Pianista, cantautore, compositore e molto altro, Raphael Gualazzi conferma la sua indole di raffinato sperimentatore con “Dreams”, album fresco di stampa al centro del concerto fiorentino di mercoledì 15 novembre al Teatro Puccini.

I biglietti (posti numerati da 29,90 a 50,60 euro) sono in prevendita sul sito www.bitconcerti.it, su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel. 055.210804). Info tel. 055.362067 – info@prgfirenze.it – biglietteria@teatropuccini.it – www.bitconcerti.it, www.teatropuccini.it.

In questo “Dreams Tour” – prodotto e organizzato da Baobab Music and Ethics – che porterà l’artista nei più importanti teatri italiani, saranno presentati per la prima volta dal vivo i brani del nuovo album “Dreams”, uscito lo scorso ottobre per CAM Sugar, oltre ai successi più noti del repertorio di Gualazzi e rivisitazioni di album track mai proposte prima, ma molto significative per il suo percorso artistico.

Gualazzi e il suo pianoforte saranno accompagnati da una straordinaria band che si cimenterà anche in armonizzazioni vocali a tre e quattro voci composta da: Gianluca Nanni – batteria, Michele “Mecco” Guidi – organo Hammond, tastiera, Luigi Faggi – tromba, Anders Ulrich – contrabbasso, basso elettrico.

Il 6 ottobre è uscito il nuovo album di inediti “Dreams” per CAM Sugar, la prestigiosa label che ha fatto delle soundtracks il suo cuore pulsante. Le sonorità di “Dreams” ci introducono in un mondo onirico fatto di atmosfere sognanti dal respiro internazionale.

Musica classica, ritmi african funk (con tendenze che spaziano dai Funkadelic ai Parliament e agli Sly and the Family Stone), sonorità drum&bass, armonie new soul, influenze jazz di Errol Garner, Thelonious Monk e Coleman Hawkins, sentori di musica elettronica, soul e R&B anni ’70-‘80 fino ad atmosfere disco si fondono in un mix di composizioni condite da sintetizzatori analogici, tastiere vintage, percussioni tribali e colori vocali del soul vecchia scuola.

“Dreams” è composto da dodici tracce inedite in italiano e in inglese nei formati cd e vinile e vinile autografato. Nella versione digitale, le tracce sono quindici con l’aggiunta delle 3 bonus track “Coltivatori Lunari”, “Poi si vedrà” e “Il giro”, sigla del Giro d’Italia 2023.

L’album è pervaso dalla volontà e innata capacità di sperimentazione dell’artista marchigiano. Sperimentazione costantemente accompagnata da collaborazioni testuali di estremo valore, dalla partecipazione di Emma Morton in “Wild Man Singing”, “Soul Affirmation” e “I Won’t Lie”, in cui è anche guest vocale, alla co-scrittura di Federico Capponi nel brano “In esilio da me” e a quella di Jacopo Ettorre e Giordano Colombo in “Poi si vedrà” e “Vorrei capire”. I contributi musicali, invece, spaziano dagli arrangiamenti del maestro Stefano Nanni nel singolo “Vivido il tramonto”, presentato in anteprima il 3 luglio su Radio Monte Carlo, fino alla partecipazione di Tony Canto e Pippo Kaballà in “Malinconia di averti”, dei Mamakass in “Wild Man Singing” e “You Are My Africa” e del duo salentino “Yorker” (Antonio De Marianis e Gino Semeraro) nella bonus track “Coltivatori lunari”.

L’intero progetto è stato registrato e mixato al Marzi Recording Studio di Daniele Marzi, ingegnere del suono che ha avuto un ruolo artistico oltre che tecnico affiancando Raphael Gualazzi alla produzione dei brani che compongono l’album.

All’interno del catalogo CAM Sugar troviamo master originali dei più grandi maestri della musica internazionale come Ennio Morricone, Piero Piccioni, Stelvio Cipriani, Armando Trovajoli, Piero Umiliani, Nicola Piovani, Philippe Sarde, François De Roubaix e molti altri grandi compositori.

Radio Montecarlo è partner del tour.

“Questo progetto celebra i sogni

Tutti i sogni

Sogni di uguaglianza

Sogni nel cassetto

Sogni onirici, esoterici e mistici

Sogni anacronistici

Sogni terapeutici e sogni guaritori

Premonitori

Sogni senza tempo

Impostori

Sogni senza fama e senza tetto

Sogni per diletto

Sogni melanconici e trionfanti

Sogni che han vissuto in tanti

Sogni vulnerabili e coscienti

Sogni fragili e presenti

Il sogno come un viaggio

Un sogno di coraggio

Il sogno epifanico attraversa la musica come rivelazione dell’anima

Il sogno è multiforme e libero nella sua autenticità

Il sogno è Verità”

Raphael Gualazzi

