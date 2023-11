Misstake esce il singolo “Oh My God”

Share

A distanza di un anno e mezzo dall’uscita di Come Le Star, Misstake torna con nuova musica: Oh My God è il nuovo singolo, in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 10 novembre.

Caratterizzato da ipnotiche atmosfere Clubbing e da un cantato caldo e avvolgente, il brano – scritto da Misstake e Jamie Fields e prodotto da Jamie Fields – riporta a uno spazio senza tempo, dove il mondo per un attimo si ferma.

Una donna in cerca di se stessa sprofonda tra le braccia del suo cowboy, libera dal bisogno di controllo, libera da un ruolo che non le appartiene.

Misstake racconta: «Questa canzone è un invito a riprendere il contatto autentico con le piccole cose, ad assaporare ogni emozione, gioia , dolore , in modo genuino. Lontani dalla civilta’ e dalla pressione lavorativa, liberi di vivere una grande storia d’amore. L’ amore, quello vero, quello che ti spettina al mattino e ti sporca l’ anima.

Oh My God è stata scritta in un periodo di forte ricerca personale, i suoni utilizzati per l’arrangiamento sono ricercati in modo ossessivo e riprendono contaminazioni della dance anni ‘70 con sample che strizzano l’occhio al country.

La traccia ha per scelta stilistica poche parole e molte immagini perché viene concepita come viaggio da ascoltare a occhi chiusi, abbracciando le nostre fragilità.

La libertà, soprattutto quella di esprimersi, è da sempre la caratteristica fondamentale della musica di Misstake. Cantante e rapper, stravagante e poliedrica nella ricerca del suono da abbinare ai suoi flow, è partita dal soul e dal reggae, passando per il punk e la disco music ’70 e senza più fermarsi continua a sperimentare e divorare generi e influenze senza alcuna remora.



MISSTAKE – NOTE BIOGRAFICHE

Misstake è una Diva matura e consapevole che rivendica la libertà (Skytg24.it)

La cantautrice e rapper conferma il suo talento di ribelle anticonformista (Il Secolo XIX)



Misstake (all’anagrafe Alessandra Tondo), friulana adottata dalla Brianza, è un personaggio noto nel mondo del Rap e del Pop italiano molto popolare soprattutto su Youtube, Tik Tok, Instagram con migliaia di follower.

Dopo un’adolescenza turbolenta e ribelle si affaccia al panorama musicale nel 2011 pubblicando sul suo canale YouTube molteplici collaborazioni tra le quali spiccano quelle con Laïoung, Vacca, Nex Cassel e Sud Sound System, ed è anche grazie a questa unione d’intenti che il suo canale supera il milione di visualizzazioni. inizia così un appuntamento fisso che la vede rilasciare settimanalmente dei freestyle, che raggiungono sempre più spesso oltre 100.000 visualizzazioni. Mette insieme con grande equilibrio il lato artistico con un notevole spirito imprenditoriale, il che la rende una perfezionista che cura ogni aspetto dei suoi progetti in prima persona e che si occupa non solo della scrittura e della produzione dei suoi brani, ma anche della realizzazione dei suoi videoclip e della gestione della sua immagine.

Dopo varie tournée in Italia (soprattutto in Toscana, a Bari, in Sicilia, a Salerno, in Veneto e in Friuli), ha cantato all’Hip Hop Tv Music Festival e ha aperto il concerto di Fedez, Fabri Fibra, Shade, Bigfish, Nitro, Vacca, Jamil, Babaman, Noyz Narcos, Emis Killa. Ha anche fatto da vocalist ai primi eventi MAMACITA, nei quali ha curato anche la parte marketing. Le produzioni musicali sono curate interamente da The Ross.

Attenta alle tematiche più sensibili – anche in seguito al fatto di essere stata vittima di revenge porn – e in continua lotta per l’ uguaglianza e la libertà d’ espressione, Misstake lancia messaggi profondi con la sua musica: l’importanza di essere se stessi, di amarsi con i propri pregi e i difetti, di coltivare la propria unicità a 360 gradi.

Con i singoli pubblicati nel 2022 – Cinema Paradiso, Divah e Come Le Star – Misstake supera il milione di visualizzazioni su YouTube. Il 10 novembre 2023 esce il nuovo singolo Oh My God.

Comunicato Stampa: Teresa M. Brancia