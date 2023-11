Laura Pausini alla conferenza dei Latin Grammy

Share

Una delle cose che mi fa sentire più orgogliosa è il fatto che ovunque io vada nel mondo mi presentano come “l’Italiana più Latina del mondo” ed è un onore immenso essere stata nominata “Persona dell’anno”.

L’anno scorso ho presentato i Latin Grammy e alcuni mesi dopo mi hanno detto che il presidente Manuel Abud voleva parlarmi. Ero sorpresa, mi ha chiamata su Zoom per dirmi che ero stata nominata “Persona dell’anno 2023”. Ho chiesto se fosse possibile esserlo non essendo di sangue latino e mi ha risposto che tutta la Accademy aveva votato per eleggermi. È stato un momento bellissimo, ho pianto di orgoglio e di felicità.

Quella di domani sarà una notte molto speciale, perché saranno presenti sia la mia famiglia di origine che la mia famiglia latina, che mi ha adottata.

Spesso ho cantato con il mio stile i brani dei miei colleghi alle serate “Person Of The Year”, e ora sono molto curiosa di vedere chi e come canterà domani le mie canzoni.

Sono molto onorata di essere la terza donna, insieme a Gloria Estefan e Shakira, ad essere premiata Person Of The Year. È vero, tre è un numero ancora basso, ma sta crescendo piano piano. Mi sembra incredibile far parte di questo magico trio di artiste.

Quando ero più piccola i miei genitori hanno insegnato a me e mia sorella che era importante conoscere persone diverse da noi e da lì ho imparato cosa sono la diversità e l’altruismo, e soprattutto i diritti dell’essere umano.

Ho fatto un disco che si chiama Almas Paralelas (Anime parallele) che parla delle anime, non dei corpi. Essere anime parallele che non si incontrano non significa non amarsi, anzi il disco pone al centro la parola amore, un concetto che ho approfondito nel tempo lavorando su me stessa, gira tutto intorno alla parola amore.

Comunicato Stampa: Goigest