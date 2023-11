L’Officina della Camomilla torna in radio con Woodstock ‘99

Share

Disponibile in radio Woodstock ‘99, il nuovo singolo dell’OFFICINA DELLA CAMOMILLA uscito il 10 novembre per Hachiko Dischi in distribuzione ADA Music Italy, e accompagnato dal videoclip ufficiale. Questo brano anticipa il nuovo disco della band, DREAMCORE, in uscita prevista i primi mesi del 2024. Annunciato il tour nei club, con le prime due date a dicembre già sold out.



L’Officina della Camomilla è uno dei gruppi simbolo della scena indie italiana degli anni 10 ed oggi è diventato un vero e proprio culto, grazie a brani ancora attuali, ad oggi di nuovo popolari tra le nuove generazioni. Woodstock ‘99 è un brano sulla crisi irreversibile dell’impero occidentale, la parabola discendente della cultura americana, dallo splendore degli anni ’60 con la sua controcultura, al tragico e irrazionale avvenimento di Woodstock ’99, uno dei momenti più bassi della cultura occidentale, sfogo di rabbia e violenza.



A 8 anni dall’ultimo album in studio, Palazzina Liberty, una delle band culto del panorama alternativo italiano torna in studio per il quarto album di inediti che uscirà per Hachiko Dischi, l’etichetta nata dalla mente Francesco De Leo per una totale autonomia artistica, in distribuzione ADA Music Italy.



Un ritorno importante quello dell’Officina della Camomilla, con nuove idee e con la stessa voglia di raccontare con la sua poetica unica, dolce e surreale, allucinata ed evocativa, istantanee di vita senza retoriche tronfie o velleità di giudizi universali.

DREAMCORE CLUB TOUR

7.12.2023 | MILANO – Santeria Toscana 31 SOLD OUT

13.12.2023 | ROMA – Monk SOLD OUT

1.03.2024 | BRESCIA – Latteria Molloy

2.03.2024 | LIVORNO – The Cage

8.03.2024 | TORINO – Hiroshima Mon Amour

14.03.2024 | ROMA – Monk

15.03.2024 | CASERTA – Lizard Club

16.03.2024 | BOLOGNA – Locomotiv Club

20.03.2024 | MILANO – Santeria Toscana 31

22.03.2024 | RONCADE (TV) – New Age Club

23.03.2024 | FIRENZE – Viper Theatre

BIO

L’Officina della Camomilla nasce nel 2008 a Milano come progetto solista di Francesco De Leo. L’idea di band nasce poco tempo dopo con l’incontro tra De Leo e Stefano Poletti, musicista ma soprattutto videomaker (ha lavorato con Baustelle, TARM e tanti altri). L’esordio discografico arriva però nel 2013 con “Senontipiacefalostesso Uno” per Garrincha Dischi, dopo le centinaia di migliaia di visualizzazioni su Youtube di tracce autoprodotte. Sulla scia del successo del primo album l’anno successivo esce “Senontipiacefalostesso Due” (2014, Garrincha Dischi/Audioglobe) e, in mezzo, vengono pubblicati numerosi Ep contenenti inediti e brani sparsi. Seguono poi Palazzina Liberty (2016, Garrincha Dischi) e la raccolta di cento brani tra demo e inediti Antologia della Cameretta (2017, Garrincha Dischi).



Cifra stilistica della band è la spensieratezza con cui rappresenta in musica “quello che passa fuori dalla propria finestra”; E la finestra da cui L’Officina Della Camomilla guarda il mondo si affaccia sulla Milano dei Navigli, sul Parco Sempione, sull’area C, su Brera, sulle zone militari. Personaggi, veri o immaginari, che non hanno paura di raccontare o di essere raccontati, figure che si incontrano e scivolano veloci come i paesaggi attraverso i finestroni di un tram, ragazzi appena accennati che in fondo potremmo essere (stati) noi. I brani sono come istantanee, una tavolozza su cui i “nostri” riversano colori pastello e riflessioni a 360°, senza retoriche tronfie o velleità di giudizi universali. Le canzoni possono prendere vita da appunti, pensieri surreali, allucinazioni modellate, cieli nuvolosi, da ogni piccola sensazione che affiora sottopelle.

