Esce il nuovo progetto discografico del chitarrista Roberto Fabbri

Il 18 novembre esce in digitale “GUITAR MEET MOVIES”, il nuovo progetto discografico del chitarrista e compositore ROBERTO FABBRI, dedicato alle colonne sonore, pubblicato e distribuito da Sony Music Italia.

Il 18 novembre, l’artista sarà anche in concerto al Teatro Del Casinò di Sanremo in qualità di solista con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, diretta dal M° Federico Paci, durante la 9 ª edizione di “International Guitar Festival”.

Per l’occasione, Roberto Fabbri presenterà live una selezione di brani tratti dal suo nuovo album.

I biglietti sono disponibili al seguente link: https://bit.ly/46DAeaz.

«La narrazione della mia chitarra in questa nuova Playlist è destinata alle musiche da film – racconta Roberto Fabbri – Lo strumento solista, insieme ad un’orchestra sinfonica, affronta i brani più iconici del repertorio cinematografico. In questo lavoro le capacità evocative della chitarra a cui sono affidati tutti i temi principali le fanno giocare il ruolo di attore protagonista mentre l’orchestra diviene… il set cinematografico!».

Roberto Fabbri ha firmato un contratto con Sony Music Italia relativo alla realizzazione di oltre 40 brani di musica strumentale per chitarra e orchestra che verranno rilasciati nel prossimo futuro. I pezzi spaziano dal repertorio italiano a quello internazionale; alcuni sono tratti dalla musica da film, altri sono composizioni originali. Questi brani avranno una connotazione prettamente digitale con un repertorio che sarà disponibile in vari Paesi. I progetti verranno in seguito uniti in playlist a tema per rendere ancor più facile la fruizione dei brani stessi.

È disponibile sulle piattaforme digitali e in digital download “I SUCCESSI DI LUCIO BATTISTI IN COVER PER CHITARRA”, in cui Roberto Fabbri presenta in una raffinata versione orchestrale alcuni brani di Lucio Battisti: https://robertofabbri.lnk.to/LBPerChitarra.

La chitarra di Roberto Fabbri ha già dimostrato in passato, con i suoi tre cd solistici di brani originali “Beyond”, “No Words” e “Nei Tuoi Occhi”, di saper raccontare storie; i nuovi lavori digitali dedicati ai brani più famosi del pop italiano ed internazionale e alle musiche da film più belle oltre che ad altre composizioni inedite dell’autore, vedono sempre la chitarra al centro della scena, questa volta arricchita dalla compagine orchestrale, le musiche registrate da Fabbri con la sua meravigliosa chitarra Ramirez, lo stesso strumento usato dal grande Andrés Segovia, vogliono avvicinare il grande pubblico alla conoscenza della chitarra classica e del suo immenso potere evocativo.

Roberto Fabbri è riconosciuto a livello internazionale come uno dei maggiori esponenti della chitarra classica contemporanea. Dopo la pubblicazione dell’album “Beyond” (2010) e di “No words” (2011), nel 2013 firma il suo primo contratto con Sony Music con il cd “Nei tuoi occhi”.

Roberto Fabbri tiene regolarmente concerti e master nei più importanti festival chitarristici e nelle più note sale concertistiche d’Europa, Stati Uniti, Sud America, Russia ed Asia. Alla carriera concertistica ha da sempre affiancato una notevole attività editoriale. Le sue oltre 50 pubblicazioni per chitarra sono state tradotte in cinque lingue (compreso il cinese), ed hanno venduto oltre 300.000 copie. Dal 2004 è docente di chitarra classica presso il Conservatorio Statale di Musica “Giulio Briccialdi” di Terni.

Comunicato stampa: Parole e Dintorni