Spoleto Jazz presenta Stefano di Battista 5tet e “La Dolce Vita”

Dopo il grande successo del concerto inaugurale con il “Lost and Found Tour” del chitarrista statunitense Greg Howe, che ha registrato il tutto esaurito, il festival Spoleto Jazz prosegue con un appuntamento imperdibile. Giovedì 25 ottobre alle ore 21:00, presso il Teatro Caio Melisso, Stefano Di Battista Quintet, porterà sul palco un affascinante omaggio alla grande musica italiana del passato. La formazione, capitanata da Stefano Di Battista e composta da un ensemble d’eccezione composto da Matteo Cutello (tromba), Andrea Rea (pianoforte), Daniele Sorrentino (contrabbasso) e Luigi Del Prete (batteria), proporrà un viaggio nelle atmosfere musicali dell’epoca d’oro del cinema italiano, con un repertorio che include brani indimenticabili di compositori come Nino Rota, Paolo Conte, Nicola Piovani e Lucio Dalla.

Lo spettacolo, intitolato La Dolce Vita, non è solo un omaggio al celebre film, ma un tributo a un intero mondo di eleganza, bellezza e sogni che ha segnato la cultura italiana. Di Battista, noto per la sua capacità di reinterpretare e trasformare brani classici in esperienze musicali nuove e coinvolgenti, offrirà al pubblico un mix di sonorità uniche che uniscono passato e presente, mantenendo viva la memoria di una stagione straordinaria del nostro immaginario collettivo.

Il concerto sarà arricchito da una speciale collaborazione con l’azienda Costa d’Oro nell’ambito dell’iniziativa “Incontri d’Autore”, un progetto che unisce l’eccellenza del jazz con quella dell’olio. Durante la giornata del 25 ottobre, infatti, saranno organizzate una serie di attività, tra cui visite museali e masterclass d’assaggio, con la presenza dello stesso Stefano Di Battista, che offriranno un’esperienza culturale e sensoriale unica. Per maggiori informazioni e per partecipare all’iniziativa “Incontri d’Autore”, è possibile consultare il link ufficiale: Incontri d’Autore – Spoleto Jazz

Spoleto Jazz, organizzato da Visioninmusica in collaborazione con il Comune di Spoleto, si conferma come uno degli eventi musicali più apprezzati dell’autunno umbro, in grado di attrarre appassionati di jazz da tutto il centro Italia. L’ultimo appuntamento sarà in programma il 7 novembre al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti con il Dave Weckl & Tom Kennedy Project.

Maggiori info e dettagli sul concerto sul sito ufficiale di Visioninmusica.

Biglietti in vendita sul circuito Vivaticket.it

Comunicato Stampa: Elisabetta Castiglioni