ROMAEUROPA FESTIVAL: Nuvole in musica|OHT e Sentieri Selvaggi

Il capolavoro del grande compositore statunitense Steve Reich Music for 18 musicians, eseguito dall’ensemble Sentieri Selvaggi, incontra il teatro trasformativo ed effimero di Office for a Human Theatre [OHT] di Filipppo Andreatta in Nuvolario, l’ultima creazione di OHT – coproduzione REF- che sarà presentata domenica 20 ottobre alle ore 21.00 al Teatro Argentina.

Con Nuvolario – Music for 18 musicians OHT porta in teatro la dinamica ritmica dell’opera manifesto del minimalismo contemporaneo di Reich- Praemium Imperiale per la musica nel 2006, e Leone d’oro alla carriera della Biennale Musica di Venezia 2014- composta per 18 musicisti ma senza un direttore d’orchestra, ed eseguita per l’occasione dall’ensemble fondato nel 1997 da Carlo Boccadoro, Filippo Del Corno e Angelo Miotto.

Music for 18 Musicians [Mf18M] inizia con una serie di pulsazioni che si moltiplicano rapidamente diventando un vortice sonoro mozzafiato. Una volta innescato, Mf18M utilizza l’aria e la respirazione per modularsi e riverberare. Il respiro delle voci femminili diventa la misura delle pulsazioni del brano, creando un’incredibile vertigine sonora, una poliritmia di respiri, un continuo movimento d’aria all’interno di battiti ripetitivi. L’aria, declinata nelle sue diverse mutazioni, è un agente trasformativo che in Nuvolario si manifesta in tutta la sua invisibilità e visibilità; nell’apparire e scomparire di una nuvola così come nel momento di sospensione fra inspirazione ed espirazione.

Cirri, nuvole, respiri, fiati e nubi si susseguono creando una tassonomia delle forme del cielo che attraversa il palcoscenico e i suoi artifici celestiali. Nuvolario è una ricerca sul potere effimero e trasformativo del teatro che ci invita a guardare all’insù, un omaggio alla potenza visiva delle nuvole nella più semplice delle azioni teatrali; vedere quello che non c’è, un teatro d’aria.

Trasfigurando il paesaggio esteriore in quello interiore, OHT esplora le nuvole come stratagemma per riportare il teatro alla sua originaria evanescenza trasformando i respiri del capolavoro di Steve Reich in nuvole.

